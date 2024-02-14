Біля берегів тимчасово окупованого Криму гримлять нові потужні вибухи. Телеграм-канал «Кримський вітер» повідомляє, що новий вибух у морі стався навпроти селища Кацівелі.
«Схоже, що боєкомплект корабля вибухає. Видно, що для порятунку "потопаючого" підійшов ще один корабель. Також неподалік є підводний човен», - йдеться у повідомленні.
Схоже, корабель після вибухів перетворився на смолоскип.
Раніше з’явилося повідомлення, що в районі Місхора нібито атаковано російський корабель.
За словами місцевих мешканців, спочатку вони побачили спалахи у морі, потім почули вибухи.
Вибухи були чутні в Ялті, Місхорі, Алупці та Сімеїзі.
За непідтвердженими даними, десантний корабель окупантів затонув.
Над місцем кружляє гелікоптер - його, як кажуть місцеві мешканці, добре чутно.
Можливо, розпочалася пошуково-рятувальна операція.
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