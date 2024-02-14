У Криму повідомляють про нові сильні вибухи, з’явилися подробиці і кадри.

Біля берегів тимчасово окупованого Криму гримлять нові потужні вибухи. Телеграм-канал «Кримський вітер» повідомляє, що новий вибух у морі стався навпроти селища Кацівелі.

«Схоже, що боєкомплект корабля вибухає. Видно, що для порятунку "потопаючого" підійшов ще один корабель. Також неподалік є підводний човен», - йдеться у повідомленні.

Схоже, корабель після вибухів перетворився на смолоскип.

Раніше з’явилося повідомлення, що в районі Місхора нібито атаковано російський корабель.

За словами місцевих мешканців, спочатку вони побачили спалахи у морі, потім почули вибухи.

Вибухи були чутні в Ялті, Місхорі, Алупці та Сімеїзі.

За непідтвердженими даними, десантний корабель окупантів затонув.

Над місцем кружляє гелікоптер - його, як кажуть місцеві мешканці, добре чутно.

Можливо, розпочалася пошуково-рятувальна операція.

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