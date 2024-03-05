Стало відомо про нові зміни на передовій і де зараз йдуть найзапекліші бої.

Згідно з оновленими даними Генштаба ЗСУ, минулої доби відбулося понад 70 бойових зіткнень.

Страшні бої продовжуються на Авдіївському напрямку – там відбито 28 атак ворога в районах населених пунктів Новоселівка, Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

А от на Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Новомихайлівки, Водяного, Пречистівки та Урожайного. Там ворог 22 рази намагався прорвати оборону наших військ.

Важкі бої продовжуютсья і на інших напрямках.

Як повідомляють у ЗСУ, на Авдіївському напрямку ворог накопичує сили, намагається тиснути і виикористовує всю наявну техніку, включно із важкою. Свої наміри росіяни не полишають.

У той же час окупанти перекидають резерви, щоб захопити Новомихайлівку. На цьому напрямку фронту наразі ворожих штурмів більше, ніж біля Авдіївки, розповів речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.

Саме Новопавлівський є одним з найнапруженіших напрямків на фронті.

«Не можу сказати, що ситуація на авдіївському напрямку стабілізована. Відповідно, ворог і близько не зупинений.Те, що окупант приблизно на 10% менше атак провів на напрямку, це ні про що поки не говорить. Тільки вказує на те, що ворог намагається перегрупуватися для нанесення ще більш потужних ударів. Бердичі, Орлівки, Тоненьке - ситуація дуже складна.На суміжному напрямку - Новомихайлівка, Георгіївка, напрямки Красногорівки та західніше Побєди - аналогічно все складно…», - повідомив віськовий кореспондент Богдан Мірошніков у своєму телеграм-каналі.

Тим часом військовослужбовець і автор каналу «Бахмутський Балу» повідомив про деякі нові успіхи ЗСУ.

«Синьківка тримається. Повернули декілька втрачених позицій; що не повернули то знищили. Закріпились та посилились. Друга Рота Берлінго», - повідомив захисник.

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Вибух був дуже сильний: кадри знищення ще одного російського корабля.

Також нагадаємо, яку мету ставлять собі окупанти після захопленя Авдіївки.

Крім того, повідомлялося, що ЗСУ готуються до нового контрнаступу - коли почнеться.