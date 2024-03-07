Жорстокі бої тривають, російські окупанти закріпилися на нових позиціях і намагаються прорватися далі.

Як повідомляють у Генштабі ЗСУ, минулої доби відбулося 92 бойових зіткнення.

Більше двадцяти атак ворог провів на Авдіївському напрямку. Бої йдуть в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку сили оборони стримують ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, де ворог 20 разів намагався прорвати оборону.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив 16 атак в районах західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

Пекельні бої йдуть і на інших напрямках фронту.

У свою чергу військовий кореспондент Богдан Мірошніков, аналізуючи ситуацію на фронті, повідомив, що на Авдіївському напрямку бої тривають від околиць Очеретиного до Невельського.

«Бердичі - ворог закріпився на пд-сх околицях і намагається прорватися далі. Але тут у них вже проблема - наше вогневе ураження достатньо потужне, щоб ворог відходив на вихідні рубежі. Тоненьке контролюються нашими військами приблизно на половину. Ситуація важка. Ворог підібрався доволі близько до Семенівки. Але потім був частково вибитий зі східного берегу р. Дурна», - повідомив Мірошніков в своєму телеграм-каналі.

Частина Орлівки контролюється окупантами.

За словами Мірошнікова, після Авдіївки першим рубежем оборони є лінія Бердичі-Орлівка-Тоненьке і її ворог поки що не пройшов.

«Справа в тому, що кожна подальша лінія буде для окупантів складнішою, особливо при наближенні до Карлівки. І особисто я вже не на 100% впевнений, що ворог туди зможе дійти. Але це не означає, що цього точно не трапиться», - зазначив Мірошніков.

У свою чергу аналітики Deep State повідомляють, що ворога відкинуто північніше Мар'їнки.

«Противник просунувся південніше Орлівки. Уточнюється лінія зіткнення біля Роботиного, в Первомайському та Новомихайлівці», - йдеться у новому повідомленні експертів.

Тим часом ворог продовжує знищувати місто Часів Яр. За словами військовослужбовця і автора каналу «Бахмутський демон», були нові потужні прильоту по місту.

Окупанти "працювали" з неба.

«КАБи лягали поруч і в межах Часіка», - розповів «демон».

За словами захисників, ворог застосовує все більше сил та засобів, щоб просунутися до Часового Яру.

У свою чергу у ОСУВ "Таврія" повідомили, що після Авдіївки ворог зосереджує основні зусилля на новопавлівському напрямку в районі Новомихайлівки.

"Робимо висновок, що наразі росіяни зосереджують основні зусилля саме після Авдіївки на новопавлівському напрямку, це колишній мар'їнський напрямок за назвою. Зокрема, в районі села Новомихайлівка», - повідомив речник ОСУВ "Таврія".

За його словами, там противник б'ється лобом об східну околицю, має на меті просування вперед і підтягує туди резерви.

«І для нього це на Донеччині основний напрямок атаки після Авдіївки", - підкреслив речник.

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