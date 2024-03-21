Так, за попередньою інформацією, внаслідок ракетного удару в Святошинському районі уламки пошкодили в будівлю дошкільного навчального закладу.
Також зафіксовано пошкодження багатоповерхового житлового будинку.
У Шевченківському районі також пошкодження багатоповерхового житлового будинку із загорянням квартири. За іншою адресою є інформація про загоряння авто.
Мешканців будинку, де палає пожежа, евакуйовано.
Уламки також впали у Подільскому районі - на територію нежитлової забудови, а також на дах будинку.
«У Подільському районі палає дах житлового будинку. Підрозділи прямують на місце», - повідомляв мер міста Віталій Кличко.
Всі екстрені служби працюють на місцях пригод.
Спочатку повідомлялось, що постраждали четверо людей.
«Наразі четверо постраждалих. Троє в Шевченківському районі, одна жінка - в Святошинському. Всім медики надали допомогу на місці», - повідомив Кличко.
Згодом кількість постраждалих зросла.
«Уже 8 постраждалих внаслідок ворожої атаки. Поки що без госпіталізацій. Усім медики надали допомогу на місці», - йдетсья у новому повідомленні Кличка.
В Мережі вже з’явилися кадри сильної пожежі внаслідок ракетної атаки на Київ.
На вулицях чути вий сирен "швидкої" допомоги.
Нагадаємо, раніше у Повітряних силах ЗС України повідомили, що зафіксовано пуски аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" в напрямку Києва. Згодом столицю сколихнули дуже сильні вибухи.
ОНОВЛЕНО:
До десяти збільшилася кількість постраждалих. Двох із них госпіталізували. Іншим медики надали допомогу на місці. Зокрема, шестеро людей постраждали в Шевченківському районі столиці. Четверо - в Святошинському.
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