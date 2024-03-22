Такий підхід дозволяє провести посадку в пізніший час, що призведе до отримання осіннього врожаю.

Досвідчені городники повідомляють, що для того, щоб посіяти ранню капусту і досягти врожаю восени, необхідно виконати кілька важливих дій. Так, професіонала поділилися своїм досвідом та розповіли, що потрібно зробити.

Спочатку підготуйте необхідні матеріали:

Касети для розсади.

Пухкий ґрунт, наприклад верховий торф.

Насіння капусти.

Вода (за температури повітря).

Розпилювач.

Процес вирощування розсади:

Заповніть касети ґрунтом і помістіть у кожне відділення по одному насінню капусти. Посадіть насіння на глибину 0,5-0,7 сантиметра, засипте землею і ретельно зволожте ґрунт з пульверизатора.

Потім накрийте плівкою касети для збереження вологи. Помістіть їх у прохолодне місце, уникаючи прямих сонячних променів.

Розсада буде готова приблизно через 20 днів, тому що в літні місяці вона зазвичай росте швидше.

За такого способу можна розраховувати на врожай від 10 насінин до 10 кілограмів капусти.

Крім цього, якщо у вас є вільне місце після збирання часнику, цибулі або молодої картоплі, подумайте про те, щоб спробувати виростити ранню капусту.

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