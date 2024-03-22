Досвідчені городники повідомляють, що для того, щоб посіяти ранню капусту і досягти врожаю восени, необхідно виконати кілька важливих дій. Так, професіонала поділилися своїм досвідом та розповіли, що потрібно зробити.
Спочатку підготуйте необхідні матеріали:
Касети для розсади.
Пухкий ґрунт, наприклад верховий торф.
Насіння капусти.
Вода (за температури повітря).
Розпилювач.
Процес вирощування розсади:
Заповніть касети ґрунтом і помістіть у кожне відділення по одному насінню капусти. Посадіть насіння на глибину 0,5-0,7 сантиметра, засипте землею і ретельно зволожте ґрунт з пульверизатора.
Потім накрийте плівкою касети для збереження вологи. Помістіть їх у прохолодне місце, уникаючи прямих сонячних променів.
Розсада буде готова приблизно через 20 днів, тому що в літні місяці вона зазвичай росте швидше.
За такого способу можна розраховувати на врожай від 10 насінин до 10 кілограмів капусти.
Крім цього, якщо у вас є вільне місце після збирання часнику, цибулі або молодої картоплі, подумайте про те, щоб спробувати виростити ранню капусту.
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