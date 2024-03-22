Якщо при відтворенні музики на iPhone у вас низький рівень гучності, то не варто турбуватися про це, так як це легко можна справити.
Справа в тому, що фахівці назвали 6 простих способів та розповіли, як посилити звук.
Зазначається, що інколи чохли телефонів можуть загороджувати динаміки, що погіршує якість звуку. Зніміть корпус та порівняйте звук із ним і без нього. За потреби розгляньте можливість придбання чохла з відповідними вирізами для динаміків.
Переконайтеся, що гучність iPhone встановлено на максимум. Ви можете відрегулювати повзунок гучності, потягнувши вниз Центр керування у верхньому правому кутку екрана і встановивши його на максимум.
Відрегулюйте налаштування еквалайзера:
Вимкніть перевірку звуку та встановіть для еквалайзера значення «Пізня ніч» у налаштуваннях музики iPhone. Це не дозволяє iPhone вирівнювати звук або зменшувати гучність під час тихих моментів.
Включити аудіо без втрат:
Поліпшіть якість звуку, увімкнувши звук без втрат у налаштуваннях музики iPhone. Ця функція покращує якість звуку для пісень із тегом Lossless Audio.
- Відкрийте "Параметри".
- Виберіть "Музика".
- Виберіть настройки Apple Music.
- Натисніть "Якість звуку".
- Увімкніть повзунок "Аудіо без втрат".
Безпека навушників:
Якщо ви використовуєте навушники, переконайтеся, що функцію «Зменшити гучні звуки» вимкнено у налаштуваннях «Звуки та тактильні відчуття». Будьте обережними, оскільки гучні звуки можуть негативно вплинути на здоров'я вашого слуху.
Використовуйте зовнішній динамік:
Підключіть свій iPhone до зовнішнього динаміка Bluetooth для гучного прослуховування музики.
Для цього увімкніть Bluetooth у налаштуваннях iPhone, з'єднайте з колонкою та насолоджуйтесь музикою з друзями та родиною.
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