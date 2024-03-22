Зробіть ці кроки, щоб поліпшити якість звуку та гучність музики, яка відтворюватиметься на вашому iPhone.

Якщо при відтворенні музики на iPhone у вас низький рівень гучності, то не варто турбуватися про це, так як це легко можна справити.

Справа в тому, що фахівці назвали 6 простих способів та розповіли, як посилити звук.

Зазначається, що інколи чохли телефонів можуть загороджувати динаміки, що погіршує якість звуку. Зніміть корпус та порівняйте звук із ним і без нього. За потреби розгляньте можливість придбання чохла з відповідними вирізами для динаміків.

Переконайтеся, що гучність iPhone встановлено на максимум. Ви можете відрегулювати повзунок гучності, потягнувши вниз Центр керування у верхньому правому кутку екрана і встановивши його на максимум.

Відрегулюйте налаштування еквалайзера:

Вимкніть перевірку звуку та встановіть для еквалайзера значення «Пізня ніч» у налаштуваннях музики iPhone. Це не дозволяє iPhone вирівнювати звук або зменшувати гучність під час тихих моментів.

Включити аудіо без втрат:

Поліпшіть якість звуку, увімкнувши звук без втрат у налаштуваннях музики iPhone. Ця функція покращує якість звуку для пісень із тегом Lossless Audio.

- Відкрийте "Параметри".

- Виберіть "Музика".

- Виберіть настройки Apple Music.

- Натисніть "Якість звуку".

- Увімкніть повзунок "Аудіо без втрат".

Безпека навушників:

Якщо ви використовуєте навушники, переконайтеся, що функцію «Зменшити гучні звуки» вимкнено у налаштуваннях «Звуки та тактильні відчуття». Будьте обережними, оскільки гучні звуки можуть негативно вплинути на здоров'я вашого слуху.

Використовуйте зовнішній динамік:

Підключіть свій iPhone до зовнішнього динаміка Bluetooth для гучного прослуховування музики.

Для цього увімкніть Bluetooth у налаштуваннях iPhone, з'єднайте з колонкою та насолоджуйтесь музикою з друзями та родиною.

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