В ніч на 22 березня російські окупанти здійснили новий масований ракетний удар по Україні.

Серія страшних вибухів прогриміла, зокрема, в Запоріжжі.

«Вже більше години рашисти атакують Запоріжжя. За попередніми даними зруйновано два будинки приватного сектору. Ще 7 будинків пошкоджено. На жаль, є постраждалі. Інформація щодо стану тяжкості людей уточнюється…», - повідомляє місцева влада.

У Харкові окупанти здійснили більше 15 ударів по обʼєктах енергетики. Місто фактично повністю без світла.

Почалися проблеми з водопостачанням, інтернетом і мобільним зв’язком.

Жахливі вибухи пролунали і у місті Дніпро. Людям радять терміново набрати води і зарядити павербанки.

Рух автодорожнім переїздом гребля Дніпровської ГЕС повністю обмежений.



Рух здійснюється через Арковий міст о. Хортиця (вул. Сергія Тюленина — вул. Січі — вул. Таганська). А також, через Нові мости та Хортицький район, повідомили у Нацполіції.

У місті Кривий Ріг також вибухи

«Комбінована атака ворожими ракетами та "шахедами". Є влучання в об'єкти критичної інфраструктури. Де є можливість – краще набрати води та підзарядити гаджети та павербанки», - повідомив мер міста Олександр Вілкул.

У місті працює 213 Пунктів незламності, «в яких усе є».

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