Військові експертів надали свої прогнози, коли закінчиться війна в Україні.

Так, військовий експерт Олег Жданов вважає, що у світі є дві людини, які можуть відповісти, коли закінчиться війна - це президенти США та РФ.

За словами експерта, у США є свій сценарій війни в Україні, вони дозовано дають Україні зброю, аби не допустити швидкого розгрому РФ.

"Кінець весни та початок літа 2024 року – початок виборчих перегонів у США. Ось на цю дату я б орієнтувався щодо можливого часу закінчення війни", – заявив Жданов.

Військовий експерт Андрій Крамаров прогнозує, що активна фаза війни в Україні буде протягом 2024 року, але наша країна звільнить багато територій.

Також він додав, що ймовірно війна буде переходити у фазу конфлікту.

"Регулярні ракетні обстріли, певна лінія фронту, проте вона не буде масштабна. Це буде чимось схоже на те, як було до лютого 2022 року. Це станеться десь на початку 2025 року", – вважає Крамаров.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко спрогнозував, що 2024 року наші військові можуть перейти до звільнення Криму, проте не факт, що цим війна закінчиться.

Військовий експерт Сергій Грабський має таку думку: якщо нашим захисникам не вдасться просунутися у напрямку Токмак-Верхній Токмак - автоматично війна триватиме як мінімум до кінця 2025 року.

Джерело: ТСН.

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