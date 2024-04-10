Зупинилося серце провідного театрального актора та військовослужбовця Андрія Доманського, пише Politeka.net.
Про трагедію повідомили його побратими і колеги з Житомирського академічного українського музично-драматичного театру імені Івана Кочерги.
«Помер мій друг, мій побратим Андрій Доманський "Артист". Разом пройшли з початку повномасштабної. Воювали з Макарова і до Херсону. Разом штурмували 17 точку , що під Білогіркою на Херсонщині, тримали оборону.
Саме він витащив мене пораненого з окопу і прикривав відхід . В тому бою Андрій отримав важку контузію... Потім разом по шпиталях ... лікування, ВЛК. Його списали, я зрадів... сказав - поживешь ще трошки... а він...», - написав його побратим Олег Сафтюк.
За словами Сафтюка, Андрій Доманський писав вірші про війну, дружбу і побратимів.
«Я мріяв прийти на його спектакль...Творча людина з великим серцем, яке вже не б'ється. Прощай мій друже, дякую Богу за тебе», - написав Сафтюк.
У Житомирському академічному музично-драматичному театрі про Андрія Доманського згадують, як про щирого, доброго, мудрого відвертого і емоційного, неймовірно талановитого.
«Майже 25 років ти служив театру. Тобою зіграно понад 40 яскравих ролей. Ти був надійним партнером. А від початку повномасштабної війни став надійним захисником. Добровільно вступив до лав ЗСУ і захищав свою країну, щоб ми могли жити і творити.
Твої ролі назавжди залишаться у пам’яті глядачів…», - йдеться у дописі.
Прощання з Андрієм Доманським відбудеться сьогодні, 10 квітня, в фойє театру.
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