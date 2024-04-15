Ситуація на передовій дуже важка, ворог продовжує просування і отримав новий наказ.

Як повідомляють у Генштабі ЗСУ, минулої доби на фронті відбулося понад 50 бойових зіткнень.

Російські загарбники не припиняють штурми на Авдіївському напрямку. Нашими захисниками відбито нові атаки в районах населених пунктів Новобахмутівка, Уманське, Новокалинове, Первомайське та Нетайлове.

Ще більше атак відбито на Бахмутському напрямку. Зокрема, в районах пунктів Білогорівка, Верхньокам’янське, Новий, Часів Яр, Нью-Йорк, Кліщіївка Донецької області.

Тим часом стало відомо, що окупанти обрали дату для захоплення Часового Яру. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, загарбники отримали завданн захочпити місто до 9 травня.

«Ворог також зосереджує зусилля для прориву нашої оборони західніше Бахмута, виходу до каналу Сіверський Донець – Донбас, оволодінні населеним пунктом Часів Яр, створенні умов для подальшого просування до Краматорської агломерації», – наголосив головнокомандувач.

При цьому аналітики Інституту вивчення війни констатують, що Росія розраховує захопити місто швидше, ніж Авдіївку і Бахмут

"Російське військове командування, ймовірно, вважає, що триваюча критична нестача боєприпасів в Україні дозволить російським силам захопити Часів Яр за кілька тижнів, попри оцінку ISW, що російські сили наразі досягли лише східної частини мікрорайону Каналу в крайньому східному Часовому Яру», - повідомили військові експерти.

При цьому нові дані Deep State свідчать, що ворог просунувся біля Часового Яру та Новобахмутівки. Тривають бої в районі Бердичів, Часового Яру, Старомайорського та Красногорівки.

Так, кадри роботи скидів, які опубліковано ОСУВ "Хортиця" демонструють ураження ворожої піхоти на околицях дачних поселень у Часовому Яру та посадки, яка східніше висоти 231.5.

«Решта скидів відбуваються у лісистій місцевості, відповідно ворог проводить насичення живою силою підступів до міста», - повідомили у Deep State.

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