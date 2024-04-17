Потужні вибухи пролунали в районі аеродрому в Джанкої, повідомляють місцеві. Після вибухів почалася потужна пожежа, кадри якої вже з’явилися в Мережі.

Судячи з них, на аеродромі відбувається детонація боєкомплекту.

«Джанкой» ‒ це діючий аеродром у Криму, fвіабаза експлуатується ВМФ Росії у складі Чорноморського флоту. Тут базуються 39-й вертолітний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС та ППО Південного військового округу, три авіаційні ескадрильї на Мі-8, Мі-35М, Мі-28, Ка-52. Також дислокуються гелікоптери прикордонної служби ФСБ РФ.

пожежа у Криму

Аеродром розташований на околиці міста Джанкой, впритул з північного заходу примикає мікрорайон «Московський» (Військове Містечко).

«Судячи з відео, добре поцілили, ще й є вторинна детонація. Ну що ж, можна сказати молодці. Окупанти самі не підуть, а от коли притисне побіжать і не тільки з окупованих територій після повно масштабного вторгнення в 22-му, а й з Криму теж!»,

«Гарно палає!», - коментують кадри пожежі користувачі соцмереж.

пожежа у Криму

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що Україна нібито може знищти Кримський міст до середини липня.

Як пише видання The Sun, ракети Storm Shadow будуть використовуватися для ураження конструкції Кримського мосту, в той час як безпілотні вибухові човни вибухнуть на його основі.

Для атаки потрібно щонайменше 20-40 ракет, і як тільки верхні конструкції мосту будуть розбиті ракетами, необхідно атакувати його основу.

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