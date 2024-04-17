Величезна пожежа палає в тимчасово окупованому Криму, з’явилися кадри з місця і перші подробиці, що відбувається.

Потужні вибухи пролунали в районі аеродрому в Джанкої, повідомляють місцеві. Після вибухів почалася потужна пожежа, кадри якої вже з’явилися в Мережі.

Судячи з них, на аеродромі відбувається детонація боєкомплекту.

«Джанкой» ‒ це діючий аеродром у Криму, fвіабаза експлуатується ВМФ Росії у складі Чорноморського флоту. Тут базуються 39-й вертолітний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС та ППО Південного військового округу, три авіаційні ескадрильї на Мі-8, Мі-35М, Мі-28, Ка-52. Також дислокуються гелікоптери прикордонної служби ФСБ РФ.

Аеродром розташований на околиці міста Джанкой, впритул з північного заходу примикає мікрорайон «Московський» (Військове Містечко).

«Судячи з відео, добре поцілили, ще й є вторинна детонація. Ну що ж, можна сказати молодці. Окупанти самі не підуть, а от коли притисне побіжать і не тільки з окупованих територій після повно масштабного вторгнення в 22-му, а й з Криму теж!»,

«Гарно палає!», - коментують кадри пожежі користувачі соцмереж.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що Україна нібито може знищти Кримський міст до середини липня.

Як пише видання The Sun, ракети Storm Shadow будуть використовуватися для ураження конструкції Кримського мосту, в той час як безпілотні вибухові човни вибухнуть на його основі.

Для атаки потрібно щонайменше 20-40 ракет, і як тільки верхні конструкції мосту будуть розбиті ракетами, необхідно атакувати його основу.

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