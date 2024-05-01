У Харкові пролунали нові страшні вибухи, з’явилася інформація про загиблих.

Окупанти обстріляли цивільну автівку та будинок у Харкові, пише Politeka.net з посиланням на Харківську ОДА.

Зазначається, що росіяни завдали ударів КАБами по автомобілю та приватному будинку в селищі Золочів Богодухівського району.

Внаслідок атаки загинули цивільний чоловік та жінка, які перебували в автівці.

«Також спалахнули ще три автівки, які були неподалік місця влучання — постраждали 77-річний чоловік та жінка 74 років», - повідомили в ОДА.

У свою чергу мер міста Ігор Терехов повідомив, що є загроза повторних прильотів.

Раніше, 30 квітня, окупанти завдали удари у Київському та Холодногірському районах. По цивільних обʼєктах.

Внаслідок цих атак загинула одна людина, семеро людей отримали поранення.

Нагадаємо, що КАБ – це керована авіаційна бомба, один з видів авіаційних боєприпасів, авіаційна бомба, оснащена для підвищення влучності влучання в ціль аеродинамічними поверхнями та системою наведення.

За словами експертів, керовані авіаційні бомби кріплять до літаків, які мають можливість переносити такі боєприпаси, як ФАБ-250, 500 чи 1500.

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При детальному огляді місця прильоту в Харкові виявлено пошкодження десяти приватних домогосподарств. На даний момент - без загиблих та поранених.

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