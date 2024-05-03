Нові вибухи прогриміли у Харкові, пише Politeka.net з посиланням на мера міста Ігоря Терехова.

За його словами, попередньо зафіксовано "приліт" у Холодногірському районі міста у зону житлової забудови.

Відомо, що ушкоджень зазнав трамвай з пасажирами.

«Під ударом приватний центр Харкова, зруйновані кілька будинків, під завалами знаходяться люди. Триває пошуково-рятувальна операція», - повідомив Терехов.

За попередніми даними, російські загарбники вдарили по Харкову КАБом.

Як повідомили в Харківській ОДА, на цю хвилину відомо про одного постраждалого. У людини гостра реакція на стрес.

Тим часом у Повітряних Силах ЗС України попереджають, що зафіксовано ворожу ракекту.

"Ракета з півдня на Кіровоградщині! Курс північний!", - йдеться у терміновому попередженні.

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Також нагадаємо, що військовослужбовець попередив про новий наступ ворога на Київ.