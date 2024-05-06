Російські окупанти нанесли авіаційний удар по енергетичним об'єктам Сумщини, пише Politeka.net.
«В зв'язку з масованою атакою шахедів на місто, об'єкти критичної інфраструктури переводяться на резервне живлення», - повідомили в МВА.
Водопостачання та лікарні будуть забезпечені резервним живленням в повному обсязі.
Крім того в Сумах розгортаютсья пункти незламності.
«Роботи по відновленню енергетики вже почались. Поступово буде повертатися світло», - повідомили згодомв Сумській МВА.
Зазначимо, вночі росіяни запустили ударні БПЛА відразу з кількох напрямків. Вибухи прогриміли у Сумах та Харкові
Крім цього, російська армія запустила удані дрони з південного напрямку.
Нагадаємо, що у Великдень окупанти завдали три удари КАБами по центру Харкова.
Пошкоджено більше 15 багатоквартирних будинків, приватні будинки, автомобілі, недіючий спортивний комплекс, офісні будівлі.
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