Російські окупанти нанесли авіаційний удар по енергетичним об'єктам Сумщини, пише Politeka.net.

«В зв'язку з масованою атакою шахедів на місто, об'єкти критичної інфраструктури переводяться на резервне живлення», - повідомили в МВА.

Водопостачання та лікарні будуть забезпечені резервним живленням в повному обсязі.

Крім того в Сумах розгортаютсья пункти незламності.

«Роботи по відновленню енергетики вже почались. Поступово буде повертатися світло», - повідомили згодомв Сумській МВА.

Зазначимо, вночі росіяни запустили ударні БПЛА відразу з кількох напрямків. Вибухи прогриміли у Сумах та Харкові

Крім цього, російська армія запустила удані дрони з південного напрямку.

Нагадаємо, що у Великдень окупанти завдали три удари КАБами по центру Харкова.

Пошкоджено більше 15 багатоквартирних будинків, приватні будинки, автомобілі, недіючий спортивний комплекс, офісні будівлі.

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