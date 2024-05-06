Велика пожежа почалася після того, як на українському заводі сталася техногенна аварія.

Надвизчайна подія сталася у Кропивницькому, пише Politeka.net.

Там палає пожежа на території підприємства Хімрезерв.

«За попереднім визначенням – це надзвичайна подія техногенного характеру. На місці працюють служби ДСНС», - терміново попередила місцва влада мешканців міста і області.

Згодом стало відомо, що пожежа на Хімрезерві локалізована. На жаль, є загиблий – його тіло вже виявилирятувальники.

Тмм часом в мережі з’явилися кадри пожежі – над містом здіймається стовп чорного диму.

Мешканців просять зачиняти вікна.

Відомо, що пожежа на підприємстві із виробництва лакофарбової продукції не пов'язана із військовими діями.

Нині спеціалісти обласного центру контролю та профілактики хвороб до дослідження якості повітря перевіряють якість повітря у Кропивницькому.

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