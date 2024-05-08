Як повідомили в «Укренерго», росіяни завдали нового масованого ракетно-дронового удару по об’єктам енергетичної інфраструктури в Вінницькій, Запорізькій, Фвано-Франківській, Кіровоградській, Полтавській областях.

«Є пошкодження на об’єктах генерації. Пошкоджено обладнання на одному з об’єктів «Укренерго» в центральному регіоні», - йдеться у повідомленні.

На жаль, є поранені.

Так, на Київщині внаслідок ракетної атаки та загоряння обʼєкту цивільної інфраструктури, поранення отримали дві людини - жінка 1962 р.н. та чоловік 1990 р.н.

В стресовому стані та з пошкодженням кінцівок госпіталізовані до Броварської лікарні.

Про влучання також повідомили в Полтавській ОВА.

Під час атаки ворог поцілив в обʼєкт енергетичної інфраструктури у Полтавському районі.

«Після удару ворожого БпЛА виникла пожежа. За попередньою інформацією обійшлося без постраждалих», - йдеться у повідомленні.

Внаслідок ворожої ракетної атаки на Кіровоградщину в Олександрійському районі пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури.

Травмовано дитину 8-ми років.

Руйнувань попередньо зазнали 13 приватних будинків та майже три десятки гаражів.

Всі відповідні служби працюють на місці, повыдомили в Кіровоградській ОВА.

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