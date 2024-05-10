З Вовчанська та околиць міста на Харківщині, що розташований поруч із кордоном з росією, евакуюють населення.

Про це повідомив очільник Вовчанської МВА Тамаз Гамбарашвілі.

За його словами, основа маса населення виїжджає своїм транспортом, але водночас разом з гуманітарним центром організовано вивіз тих людей, у кого немає своїх автівок.

Тим часом у Міноборони повідомили про ситуацію на Харківщині. Протягом цієї доби на Вовчанському напрямку ворог здійснював авіаудари із застосуванням керованих авіаційних бомб (КАБ), підкреслили в Міноборони. З початком ночі російські окупанти посилили вогневий тиск на передній край української оборони за підтримки артилерії.

«Приблизно о 5 ранку відбулася спроба прориву противником нашої лінії оборони під прикриттям бронетехніки. Станом на зараз ці атаки відбито, тривають бої різної інтенсивності», - йдеться у терміновій заяві.

Також зазначаєтсья, що для посилення оборони на цій ділянці фронту спрямовано резервні підрозділи.

«Збройні Сили України продовжують стримувати наступ ворога», - підкреслили в Міноборони.

Нагадаємо, що минулої ночі страшний ракетний удар окупанти нанесли по Харкову.

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