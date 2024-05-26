Українка, яка лікує поранених бійців на фронті, має чоловіка-військового та походить з сім’ї офіцера розвідки, поспілкувалась з водієм служби таксі.

У Черкасах розгорівся скандал за участі водія служби таксі Uklon, який поділився з пасажиркою історією про те, як допоміг своїм синам уникнути служби в Силах оборони, адже з перзирством ставиться до мобілізації.

Відео скандальної розмови було опубліковане в соціальній мережі X (Twitter). Пасажирка, яка має чоловіка і батька у війську, записала суперечливу розмову з водієм.

Під час розмови він вихвалявся, як заплатив 3 тис. дол. хабаря і "відкупив" синів від армії. Крім того, чоловік зізнався, що якби не погрози матері прокльонами, він би давно переїхав до Бердянська з російським паспортом і працював би там.

Ця позиція водія таксі викликала обурення у пасажирки, яка має чоловіка і батька у війську. Вона записала розмову на камеру телефону і порадила водієві бути обережнішим у висловлюваннях, враховуючи, кого йому, можливо, доведеться возити.

На це водій відповів зухвало, мовляв, "нічого страшного". Тоді дівчина додала, що вона – дружина морського піхотинця, дочка військового ГУР і лікар на Харківському напрямку.

"Я вам вірю", — знов із сарказмом відповів той.

Жінка своєю чергою порадила таксисту "хоч трішечки включати голову".

"Дуже попрошу у своїх висновках про рублі трошечки завалитись..." — емоційно відповіла йому пасажирка.

Після цього чоловік вже раптом заявив, що не хоче їхати до Бердянська, Москви чи ще кудись. Він також спробував попросити вибачення у пасажирки.

"Єслі я вас обідив, вибачте, не нада зі мною так разговарівать...", — ще раз відповів їй водій.

Після цього інциденту клієнтка Uklon поскаржилася на водія у компанію. Там водія обіцяли на час розслідування інциденту від роботи відсторонити. Дівчина отримала незначну компенсацію за неприємну подорож.

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