Зміни, про які попереджав мобільний оператор «Київстар», уже діють – що стало інакше для абонентів компанії.

Низка змін, про які раніше попереджали в «Київстар» вже вступила в силу, пише Politeka.net.

Зміни стосуються деяких контрактних тарифів. Відтепер для підключення нових абонентів закриті тарифи LOVE UA Контракт, LOVE UA Світло Контракт і LOVE UA Магніт Контракт.

«Наповнення цих тарифів для чинних абонентів не зміниться», - наголосили в «Київстар».

LOVE UA Світло Контракт тепер називається LOVE UA Світло Контракт 2023, а LOVE UA Магніт Контракт називається LOVE UA Магніт Контракт 2023.

Також для контрактних абонентів стали будуть доступні для підключення нові тарифи LOVE UA Магніт Контракт та LOVE UA Світло Контракт.

«Спеціальний тариф для абонентів, що планують перейти на Київстар від іншого мобільного оператора зі збереженням номера», - пояснили в «Київстар».

Нагадаємо, що з 13 червня контрактні абоненти та деякі бізнес-клієнти Київстар зможуть підключити акційні Суперсили. Зокрема, Суперсилу Дзвінки безлім; Суперсилу. SMS безлім та Суперсилу. Інтернет безлім.

Підключити можна без доплат по 31 грудня поточного року.

Крім того, абонентам необхідно знати, що якщо вони вже користуються Суперсилою 15 ГБ, то вона буде змінена на нову Суперсилу Інтернет безлім, а Суперсила 300 SMS по Україні буде змінена на Суперсилу SMS безлім.

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