Фермер розповіла, що потрібно зробити на ділянці з малиною у серпні, щоб зібрати гарний другий урожай.

Малина воліє вологу, але постійне стояння води біля коріння для неї згубно. Деякі садівники-початківці, знаючи про любов малини до вологи, висаджують її в низинах. Однак у таких умовах коренева система починає підгнивати, що призводить до в'янення ягід та листя, ураження рослин грибковими інфекціями і навіть загибелі куща.

Коріння малини знаходиться у верхніх шарах ґрунту, тому глибоке розпушування та неакуратне видалення порослі можуть пошкодити коріння, що викликає в'янення пагонів та плодів. Замість розпушування ґрунту краще використовувати мульчування, яке допомагає зберегти пухкість та легкість ґрунту без пошкодження коренів.

Малина швидко розростається, і згодом пагони починають затіняти один одного. Нестача сонячного світла уповільнює зростання гілок і негативно впливає на плодоношення. Ягоди стають дрібними, сухими та несолодкими. Щоб уникнути цього, у жовтні проводять формуюче обрізання чагарників, а навесні – додаткове санітарне.

Для боротьби зі шкідниками в малиннику влітку необхідно правильно підбирати препарати та час обробки кущів залежно від конкретного шкідника та стадії його розвитку.

Достаток харчування – запорука міцного імунітету малини та багатого врожаю великих та соковитих ягід. У липні та серпні, коли рослина активно плодоносить, корисно внести калійно-фосфорне підживлення та невелику дозу азоту для підтримки зеленої маси.

Для літнього добрива малини можна використовувати:

30 г нітроамофоски на 1 кв. м;

Настій курячого посліду у співвідношенні 1/20;

2 столові ложки сульфату калію та 2 столові ложки суперфосфату на 1 кв. м;

Кропивний настій для стандартного поливу.

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