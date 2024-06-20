Щоденне читання Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку на 20 червня, Всесвіт сказав своє слово.

Ваше щоденне читання Таро по одній карті для всіх знаків Зодіаку вже тут на 20 червня із передбаченням із використанням нумерології та астрології.

Це новий день, і ми завжди маємо щось свіже. Цей день буде особливим та унікальним.

Іноді це найкраще для всіх. Чистий розрив може дати обіцянку, і саме це дає читання карток Таро всім знакам зодіаку.

Щоденне читання однієї карти Таро за знаком зодіаку на 20 червня:

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Смерть у перевернутому положенні.

Ви думали, що все закінчено, але з'явився другий шанс, про який ви молилися. У глибині душі ви завжди знали, що ваші стосунки знову налагодяться.

Таро Смерті у перевернутому положенні означає другий шанс, і існує великий тиск, щоб все виправити, але Овен, якщо кохання справжнє, не хвилюйтеся надто сильно. Будьте найкращою версією себе, наскільки це можливо.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Карта Таро: Король Кубків.

Телець, можливо, сьогодні ти відточуєш свої навички терпіння, але ти впораєшся з цим.

Король Кубків – знак того, що потрібна емоційна зрілість. Потрібна високодуховна і розвинена людина, щоб зберігати спокій, коли всі інші відчувають життєві обмеження трохи сильніше, ніж зазвичай.

Ви зберігали спокій і не давали виявитися власному занепокоєнню. Це дар і талант, але не той, з яким ви щойно народилися. Ви працювали над цим, і це видно.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Паж Пентаклей, перевернута.

Паж Пентаклей у перевернутому положенні може означати хибну обіцянку або фальшиве початок, на яке ви сподівалися, але тепер вона буде скасована.

Це може стати великим розчаруванням, Близнюки, особливо якщо йдеться про пропозицію про роботу. Тому не витрачайте те, що, на вашу думку, ви заробите. Зберігайте ощадливість доти, доки угода не буде дійсно укладена.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Король Пентаклей, перевернута.

Перевернутий Король Пентакле може означати, що ви втратили інтерес до мрії, яка колись була така дорога вашому серцю. Ти спробував, Раку, і зрозумів, що це не те, чого хочеш від життя.

Спочатку може бути трохи ніяково це визнавати, але це не провал. Це ви приймаєте рішення не витрачати час на щось, просто сказати, що ви закінчили те, що почали.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: П'ятірка Пентаклей, перевернута.

Ви скоро надолужите втрачене і побачите, як ваші грошові проблеми поступово зникають. Коли борги накопичуються, здається неможливим вибратися із похмурої ситуації, але ти можеш це зробити, Лео.

Перевернута П'ятірка Пентаклей - чудовий знак, який допоможе вам подолати страхи з приводу грошей, майбутнього і того, що ви зможете зробити з проблемами, з якими ви стикаєтеся.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Маг.

Тут є багато варіантів, Діва. Питання, який з них вибрати? Карта Таро Маг – знак того, що у вас так багато талантів та навичок, що ніщо не може завадити вам досягти успіху.

У вашому розпорядженні досить багато ресурсів, і всі вони чудово впораються із цим завданням. Але є одне джерело доходу, від якого ви справді можете отримати вигоду. Можливо, саме це допоможе вам стати на голову вище за інших.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Туз Кубків.

Вісімка Жезлов вказує на те, що у ваше життя прийде багато подій. Життя відбувається швидко, але ви тут заради цього.

Скорпіон може виникнути відчуття, ніби тебе б'ють у всіх напрямках.

Ви відчуєте напругу, але час пролетить швидко, і ще до закінчення дня відчуєте величезне почуття виконаного обов'язку.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Вісімка Жезлов.

Вісімка Жезлов вказує на те, що у ваше життя прийде багато подій. Життя відбувається швидко, але ви тут заради цього. Скорпіон може виникнути відчуття, ніби тебе б'ють у всіх напрямках.

Ви відчуєте напругу, але час пролетить швидко, і ще до закінчення дня відчуєте величезне почуття виконаного обов'язку.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Шістка Кубків.

Шістка Кубків – це запрошення повернутися до речей, які ви любили, начебто ви повернулися у дитинство. Крім того, важливі дрібниці, і вам дійсно потрібно відчути, що у дні є ця іскра.

Тож якщо вам ніхто не принесе, віддайте це собі. Вам не потрібна дозвіл, щоб насолоджуватися прекрасними речами в житті, Стрілець. Все, що вам потрібно зробити, це вирішити, що б не відбувалося у вашому світі, ви завжди будете добрі до себе.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Вісімка Меч, перевернута.

Так приємно, коли життя дає тобі перепочинок і тобі легшає зітхнути. Перевернута Вісімка Меч — це Всесвіт, що розмахує білим прапором капітуляції у вашому житті.

Настав час перестати турбуватися про те, що ви не можете контролювати. Ваші турботи готові рухатися далі. Насолоджуйтесь своєю свободою.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Четвірка Меч.

Для всього є час і місце, Водолій, і як би ти не любив метушитися, зараз не вдалий час для того, щоб рухатися вперед.

Початок літа, а ви весь рік старанно працювали. Візьміть невелику відпустку та дозвольте собі розслабитися.

Четвірка Меч говорить вам, що вам потрібно трохи перепочити, і ці вихідні ідеально підходять для того, щоб скористатися моментом.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Десятка Пентаклею.

Десятка Пентаклею сигналізує про успіх та групу людей, які вас підтримують. Все, що ви робите, окупиться свого часу.

Насправді, ваші лідерські якості дійсно показують, наскільки чудово можливо працювати з вами. Ваші колеги вчаться довіряти вашому судженню, і, враховуючи ваше добре і ніжне серце, їм також подобається, як добре ви ставитеся до інших.

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