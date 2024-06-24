В українських супермаркетах переписали ціни на такі популярні серед громадян продукти, як свинина та сало.

У середині червня українські супермаркети переглянули ціни на свинину та сало, які є важливими продуктами для багатьох українців. Згідно з новими даними, вартість більшості видів свинини та сала змінилася незначно, але ціна на шашлик зросла на 20 гривень за місяць.

Про це повідомили експерти з економічного порталу Minfin.

Динаміка цін на свинину

У червні порівняно з травнем ціни на свинину змінилися наступним чином:

Грудинка : ціна знизилася з 165,68 грн/кг до 159,70 грн/кг;

: ціна знизилася з 165,68 грн/кг до 159,70 грн/кг; Лопатка : подешевшала з 165,72 грн/кг до 162,29 грн/кг;

: подешевшала з 165,72 грн/кг до 162,29 грн/кг; Ошийок : подорожчав з 251,79 грн/кг до 257,20 грн/кг;

: подорожчав з 251,79 грн/кг до 257,20 грн/кг; Підчеревок : ціна зросла з 163,80 грн/кг до 169,30 грн/кг;

: ціна зросла з 163,80 грн/кг до 169,30 грн/кг; Ребра : ціна піднялася з 173,51 грн/кг до 176,30 грн/кг;

: ціна піднялася з 173,51 грн/кг до 176,30 грн/кг; Шашлик: вартість піднялася на понад 20 грн, з 202,01 грн/кг до 223,23 грн/кг.

Ціни на сало

Домашнє сало дещо подешевшало: середня ціна впала з 238,29 грн/кг у травні до 234,00 грн/кг у червні. Натомість солоне сало подорожчало, і його вартість зросла з 240,59 грн/кг до 242,88 грн/кг.

Раніше Politeka також писала про те, що в Україні сильно подешевшала популяпна ягода. Вона знизилася в ціні майже втричі всього за один тиждень. Як свідчать дані аналітиків, наразі ціна 1 кг цієї ягоди починається від 100 грн.

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