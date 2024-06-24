Сьогодні вранці військовослужбовці, які брали участь в операціях проти окупаційних сил на Донецькому та Луганському напрямках і визволяли Херсонську та Запорізьку області, були атаковані газовим балончиком на околицях Луцька. Про це інформують в ОК "Захід".

В ОК "Захід" зазначають, що після тривалої реабілітації ці бійці повернулись на службу в Луцький Регіональний Тренувальний Центр та Спеціальну Призначену групу.

"Росіяни намагаються знищувати наших військових. А потім ті, хто змогли вижити, повертаючись додому отримують в обличчя газовим балончиком.", - пише Оперативне командування.

Там також зазначають, що особи, які скоїли цей напад на військових, вже встановлені і будуть нести відповідальність за свої дії.

"Також хочемо звернутись до всіх охочих погратись з газовими балончиками: вже давно прийшов час воювати і захищати власну землю та родину. Вступайте до лав ЗСУ і почніть вже махати кулаками на окупантів.", - закликають в командуванні.

Раніше Politeka також писала про те, що Україною прокотилося масове затримання посадовців ТЦК та ВЛК. Понад 10 посадовців, які функціонували як організатори і учасники угруповань, що допомагали ухилянтам, було викрито.

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