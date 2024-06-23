Студент постійно запинався, читаючи своє дослідження, і нечасто йому вдалося правильно вимовляти українські слова.

Тернопільський національний педагогічний університет ім. Гнатюка (ТПНУ) знову став об'єктом суспільного обговорення через скандальну ситуацію. Цього разу увагу українців привернув захист дослідження аспіранта, який проводився у онлайн-форматі. Студент китайського походження Сє Юйдін виявив велике бажання висловлюватися українською мовою, проте не зрозуміло, наскільки він зрозумів суть сказаного.

Про випадок повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак у Telegram.

Студент китайського походження постійно запинався, читаючи своє дослідження, і рідко вдалося йому правильно вимовляти українські слова. З відеозапису можна зробити висновок, що багато з висловленого студентом не зрозуміла вчена рада. Він описав ситуацію як цікаву і закликав самостійно зробити висновки.

"Ну і про неприємне, але дуже показове. Тернопільський національний педагогічний університет. Захист дослідження здобувача наукового ступеня доктора філософії. Подивіться, буде цікаво. Висновки робіть самі", – написав чиновник.

Ректор ТНПУ, за словами Юйдіна, знаходиться на лікарняному від березня, оскільки є рішення апеляційного суду щодо скасування результатів його виборів на посаду керівника університету. Щоб уникнути втрати посади, він вчинив такі кроки.

Бабак порадив розпочати перегляд захисту роботи приблизно з 10-ї хвилини, оскільки саме там розпочинається звернення здобувача освіти.

Офіційними опонентами Юйдіна є доктор педагогічних наук, професорка кафедри дизайну Національного лісотехнічного університету України Олена Швець та кандидат педагогічних наук, професор кафедри образотворчого мистецтва Уманського державного педагогічного університету ім. Тичини Микола Пічкур.

Тема дисертації Сє Юйдіна стосувалася "Теоретико-методичних аспектів підготовки студентів-дизайнерів у закладах вищої освіти". За результатами його дослідження було опубліковано 5 наукових праць, що відповідає вимогам Міністерства освіти та науки і допускає до захисту.

Під час виступу голова вченої ради зазначила, що Сє Юйдін має ступінь магістра Харківського інституту дизайну та мистецтв, після чого працював викладачем гравюри в Ханьшанському педагогічному інституті. У 2020 році він вступив на навчання в аспірантуру ТНПУ.

Нагадаємо, в ході проведення занять у ТНПУ викладач Володимир Кравець висловлював думку, що дівчата часто можуть самі провокувати сексуальні напади. Крім того, педагог висміював жіночу логіку, описуючи її як "непередбачувану" та побудовану на натяках. Пізніше Кравця тимчасово призупинили у проведенні лекцій, проте це заходження є тимчасовим.

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