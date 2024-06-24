У Верховній Раді розглядають можливість не залучати до мобілізації чоловіків, які перевищують 50 років.

Згідно з поточними правилами, українські чоловіки від 25 до 60 років підлягають мобілізації. Недавно нижню межу віку для призову знизили, раніше вона становила 27 років. Тепер депутати розглядають можливість знизити верхню межу до 50 років.

Про це повідомив Юрій Здебський, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, за інформацією Informator.

За словами представників парламенту, залучення військових старше 50 років вважається менш ефективним, ніж молодших чоловіків.

Обговорювалася питання ефективності використання військовозобов'язаних у віці 50+. Відповідно до Здебського, думка ініціаторів змін полягає в тому, що ці чоловіки можуть бути корисніші для відновлення української економіки, ніж на військовій службі. Одночасно народний депутат зауважив, що планів знижувати мобілізаційний вік нижче 25 років немає.

"Ми слухаємо військових і намагаємося знайти компроміс, який принесе результати", - додав він.

Раніше Politeka також писала про те, що деякі українці можуть збільшити свої пенсійні виплати на 10%. Для отримання надбавки до пенсії українець повинен звернутися до будь-якого органу Пенсійного фонду України. Потрібно написати заяву та принести необхідні документи.

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