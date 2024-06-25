Письменниця Тетяна Стус наголосила, що книги – це не секонд-хенд, де можна знайти щось на всі випадки життя.

Українська письменниця Тетяна Стус висловила підтримку вчителям, які "відмовилися" читати по 10 книг на рік. Вона закликала проявляти більше емпатії та співчуття до педагогів, замість того щоб "кидатися в них капцями". Своїми поглядами майстриня слова поділилася у Facebook.

Письменниця Тетяна Стус наголосила, що книги – це не секонд-хенд, де можна знайти щось на всі випадки життя. Вона підкреслила, що знайти літературу, яка справді западає в душу, не так просто. Тетяна Стус не підтримує зверхній хейт вчителів і закликає до більшої емпатії та співчуття.

"Книжка – це не секонд з одягом на всі випадки життя. Книжки читають саме ті, до яких лежить серце, і знаходити їх не так просто а часом і неможливо (так, знаю, шукаю). Корочє, більше співчуття й емпатії всім нам, друзі, перш ніж кидатися в когось капцями. Тим паче, в того, кому ой як нелегко й без ваших капців", – написала Стус.

Письменниця Тетяна Стус підкреслила, що читання вимагає не лише доступу до книг, але й внутрішніх сил, часу та забезпечення базових потреб.

Вона зауважила, що коментарі, які з’явилися під дописом української викладачки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" та народної депутатки Інни Совсун, насправді висловлюють сумне та безнадійне прохання педагогів забезпечити їм можливість читати.

За її словами, саркастичні відповіді щодо доступу до книг у бібліотеках не враховують стан самих читалень, про який "нещодавно бідкалися і розводили руками".

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