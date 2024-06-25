Українська письменниця Тетяна Стус висловила підтримку вчителям, які "відмовилися" читати по 10 книг на рік. Вона закликала проявляти більше емпатії та співчуття до педагогів, замість того щоб "кидатися в них капцями". Своїми поглядами майстриня слова поділилася у Facebook.
Письменниця Тетяна Стус наголосила, що книги – це не секонд-хенд, де можна знайти щось на всі випадки життя. Вона підкреслила, що знайти літературу, яка справді западає в душу, не так просто. Тетяна Стус не підтримує зверхній хейт вчителів і закликає до більшої емпатії та співчуття.
"Книжка – це не секонд з одягом на всі випадки життя. Книжки читають саме ті, до яких лежить серце, і знаходити їх не так просто а часом і неможливо (так, знаю, шукаю). Корочє, більше співчуття й емпатії всім нам, друзі, перш ніж кидатися в когось капцями. Тим паче, в того, кому ой як нелегко й без ваших капців", – написала Стус.
Письменниця Тетяна Стус підкреслила, що читання вимагає не лише доступу до книг, але й внутрішніх сил, часу та забезпечення базових потреб.
Вона зауважила, що коментарі, які з’явилися під дописом української викладачки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" та народної депутатки Інни Совсун, насправді висловлюють сумне та безнадійне прохання педагогів забезпечити їм можливість читати.
За її словами, саркастичні відповіді щодо доступу до книг у бібліотеках не враховують стан самих читалень, про який "нещодавно бідкалися і розводили руками".
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