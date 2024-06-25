Служба безпеки України передасть Збройним Силам України комплектуючі для військових літаків, які намагалися незаконно вивезти з країни.

СБУ разом із Закарпатською митницею Держмитслужби та Закарпатською обласною прокуратурою ініціювали передачу комплектуючих для військових літаків на потреби Збройних Сил України. Ці деталі визнані речовими доказами у кримінальній справі щодо порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, які підлягають державному експортному контролю, повідомляють в СБУ.

Слідство встановило, що в березні цього року мешканець Івано-Франківської області намагався нелегально переправити до однієї з європейських країн запчастини до винищувача Су-27. Йому пред'явлено підозру за ч. 1 ст. 333 Кримінального кодексу України (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю).

Наразі суд зняв арешт з цих речових доказів, і вони будуть передані одній з військових частин Повітряних Сил ЗСУ. Розслідування проводили оперативники та слідчі СБУ в Закарпатській області спільно з працівниками Закарпатської митниці Держмитслужби під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури.

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