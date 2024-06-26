Гороскоп на сьогодні, 26 червня, для всіх знаків Зодіаку, емоційна енергія сьогодні сильна, вона спонукає нас дивитися в майбутнє з меншим емоційним багажем.

Астрологічний прогноз 26 червня для всіх знаків Зодіаку.

Овен

21 березня – 19 квітня

Суперечки з авторитетними людьми сьогодні можуть погано обернутися для вас обох. Остерігайтеся емоційних вибухів у суспільних та професійних ситуаціях – як ваших власних, так і чужих. Тепер ви з меншою ймовірністю боятиметеся наслідків, особливо коли ви бачите червоний колір у той момент, коли хтось вас злить. Проте варто стриматися. У вас буде перевага в будь-якій суперечці, якщо ви зможете зберігати холоднокровність.

Телець

20 квітня-20 травня

Хтось може поставити під сумнів те, у що ви вірите сьогодні, провокуючи вас без вагань захищати цю тему. Однак, перш ніж ви зрештою сваритеся з кимось через особливі інтереси або свою мораль, запитайте себе, чи варта ця дискусія того, чого вона від вас вимагатиме. Можливо, вони просто намагаються підняти вам настрій, а не справді хочуть чогось навчитися. Вдаватися до словесних атак - це не спосіб продемонструвати свої основні переконання, тому зберігайте сили - зробіть глибокий вдих і знайдіть дискусію в іншому місці.

Близнюки

21 травня-20 червня

Безпека, внутрішня та зовнішня, ймовірно, буде у центрі вашого дня. Напруженість у вашому фінансовому житті або ділових партнерських відносинах може створити проблеми, які можуть призвести до сварок чи необхідності мати запасний план. Це поганий час для підписання контрактів, але може бути добрим часом, щоб почати їх розривати чи боротися з джерелами стресу, пов'язаними з чужими грошима. Якщо ви відчуваєте, що хтось використовує гроші або владу, щоб контролювати вас, можливо, настав час спонукати його послабити хватку.

Рак

21 червня-22 липня

Публічні виступи — чи то особисті, чи то онлайн — можуть спровокувати бурхливі емоційні сплески. Ви можете відчувати розрив між своїм внутрішнім "я" і тим, як ви хочете, щоб вас сприймали, і обидві сторони можуть впливати один на одного, поки ви намагаєтесь зберегти контроль. Підготовка допоможе вам, але підтримувати бездоганний зовнішній вигляд зараз може виявитися непросто. Якщо можете, почніть день з того, щоб переконатися, що ви виглядаєте і почуваєтеся якнайкраще, і будьте готові внести поліпшення, якщо це необхідно.

Лев

23 липня – 22 серпня

Якщо ви приховаєте свої почуття, у них не буде можливості вирішитись, особливо сьогодні. Робити сміливе обличчя — це благородно, але пригнічувати всі болючі емоції означає лише те, що одного разу вони вирвуться назовні. Вам може здаватися, що потрібно зробити занадто багато, щоб зупинитися і визнати свої почуття, але насправді ви можете відкладати ці почуття, тому що вони незручні. Знайдіть безпечне місце, щоб виплеснути свої емоції.

Діва

23 серпня-22 вересня

Бути іншим – це чудово, але бути не таким, як усі, може бути складно. Соціальні норми зараз можуть здатися вам непривабливими, і ви, можливо, більш зацікавлені в їх зміні, щоб виділитися з натовпу. Однак корисно пам'ятати, що смаки у всіх різні – те, що щось не для вас, не означає, що це не для когось. Переконайтеся, що ви не відштовхуєте тих, хто піклується про вас, критикуючи те, що їм може сподобатися.

Терези

23 вересня-22 жовтня

Ситуації з минулого можуть повернутись і створити хаос, але ви можете бути затишшям в очах бурі. Можливо, вам набридли плітки та скарги ваших колег чи інших людей, якими ви оточуєте себе, або ви просто втомилися від вимогливого ставлення вашого начальника. Що б це не було, зараз у вас менше шансів сісти, заткнутися та виконувати накази. Тим не менш, вам, ймовірно, не принесе користі відмовляти людей і йти в роздратуванні; Як тільки ви залишитеся один, потіште себе тим, що зберігаєте холоднокровність.

Скорпіон

23 жовтня-21 листопада

Слова, які виходять з ваших вуст, можуть суттєво змінити хід вашого дня чи дня когось ще. Те, що ви кажете, має особливо потужний ефект прямо зараз, і ви, ймовірно, не зацікавлені в пом'якшенні слів, щоб зберегти чиєсь его. Ваша дотепність відточена як бритва, і тому вам легко зачепити чиїсь почуття, поки ви просто намагаєтеся пожартувати. Навіть якщо жарт прямо тут, подумайте, перш ніж говорити.

Стрілець

22 листопада-21 грудня

Відпустити старі образи зараз може здатись простіше, але знайти мотивацію для цього може бути важче. Побачивши нову фотографію або публікацію в соціальній мережі когось, кого ви знали, ви можете пробудити деякі спогади, повернувши вас у той час, коли ви не були такими сильними та кмітливими. Ви можете жалкувати про те, що сталося тоді, і вам не обов'язково зараз впускати цю людину назад у своє життя. Незалежно від того, чи хочете ви зв'язатися з нами чи ні, варто рухатися далі самостійно.

Козеріг

22 грудня – 19 січня

Зараз на вас можуть впливати нав'язливість і наполегливість, які змушують вас спантеличувати інших різкими заявами або швидкими звинуваченнями. Було б краще уникати поспішних висновків про інших людей, тому що ваші думки можуть бути чорно-білішими, ніж зазвичай. Подумайте, як ви формулюєте те, що ви хочете сказати. Хоча ваші слова мають велику силу, неправильні слова або тон можуть не викликати тієї захопленої реакції, яку ви дійсно очікуєте від своєї аудиторії.

Водолій

20 січня-18 лютого

Ваше здоров'я чи енергія можуть похитнутись, особливо якщо ви відновлюєтеся після особливо напруженого тижня. Дозвольте собі трохи відпочити і не змушуйте себе займатися додатковими справами сьогодні. У вас може виникнути нервова звичка, тому постарайтеся заспокоїти будь-яке занепокоєння, забезпечивши собі правильний відпочинок, а не стрес, вдаючи, що відпочиваєте. Будьте чесні із самим собою щодо того, скільки у вас енергії, а потім реагуйте відповідним чином. Перерва корисна для вас!

Риби

19 лютого-20 березня

Час, проведений віч-на-віч, і усамітнення, ймовірно, більш привабливі для вас, а групові заходи, які ви відвідуєте, можуть здатися дещо хаотичними; майте це на увазі, якщо підписуєтеся на щось, у якому бере участь кілька людей. Дуже важливо проводити час із тими, кому ви довіряєте, тому знайдіть людей, які вас підтримують, та тримайтеся їх.

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