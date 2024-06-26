Дівчина звернулася до керівництва закладу через соцмережі та вимагає вжити негайних заходів щодо запобігання подібним ситуаціям у майбутньому.

У Львові місцева жителька обурилася російською музикою з використанням ненормативної лексики, яка звучала у парку розваг у неділю. Вона відвідувала розважальний комплекс для дітей разом із своєю 10-річною сестрою. Адміністрація закладу вже відреагувала на цю ситуацію. Відповідне відео опублікувало видання VARTA1 у Telegram.

У неділю разом із своєю 10-річною сестрою жителька Львова відвідала дитячий комплекс "Уруру" і була сильно обурена музичним репертуаром закладу.

"На території комплексу грала музика країни-агресора, причому з використанням ненормативної лексики. Це абсолютно неприпустимо і неприйнятно в дитячому закладі, де мають створюватися безпечні і сприятливі умови для дітей", — йдеться в повідомленні.

Дівчина звернулася до керівництва закладу через соцмережі та вимагає прийняти негайні заходи для запобігання подібним ситуаціям у майбутньому.

У парку вже вибачилися і заявили, що подібна ситуація сталася вперше і не повториться.

"Ми провели службове розслідування, поспілкувались із працівниками та, зокрема, з людиною, яка відповідала за музику у цей день. Працівник увімкнув канал з українськими піснями, а коли плей-лист закінчився, то автоматично перемкнувся на інший канал, і залунав цей дурнуватий трек. У звʼязку із напливом людей, працівник не зауважив та не зреагував. Тож відвідувачам довелось слухати цей відстій", — йдеться в повідомленні.

За словами представників парку, із колективом працювали, і працівник, відповідальний за музику, отримав належне стягнення.

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