Переселенка з Луганщини була звинувачена у виправданні збройної агресії російської федерації проти України. Про це інформують в Черкаській обласній прокуратурі.

у грудні 2023 року 59-річна жінка учинила дії, що спрямовані на виправдання Росії через неприйняття української влади та підтримку політики країни-агресора. Вона розповсюджувала у месенджері повідомлення про "спецоперацію" в Україні та висловлювала підтримку СРСР.

Підозрювана також підтримувала контакти з представниками російських служб безпеки, зверталася на їх "гарячі лінії" для дізнання можливостей виїзду до Росії. Під час обшуку в її домі було виявлено лист до Федеральної служби безпеки Росії, де вона висловлювала бажання переїхати до цієї країни.

У 2022 році підозрювана евакуювалася з Луганської області до Черкаської області через загрозу життю внаслідок російського вторгнення в Україну. Вона зареєструвалася як внутрішньо переміщена особа та отримувала соціальну допомогу.

Зараз розглядається питання про застосування запобіжних заходів до підозрюваної. Їй може загрожувати від 5 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.

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