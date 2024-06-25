Міністерство оборони спочатку схвалило законопроєкт, який передбачає збільшення терміну оновлення даних для військовозобов'язаних у ТЦК з 60 до 150 днів, але потім передумало.

Міністерство оборони підтримує збільшення до 150 днів терміну оновлення даних для військовозобов'язаних. Про це йдеться в документі МОУ, який опубліковано у Фейсбуці Володимиром Ар'євим.

В документі від 24 червня, підписаному міністром оборони Рустемом Умєровим і оприлюдненому в системі електронного документообігу (СЕДО), зазначено, що законопроєкт №11305 підтримується Міністерством оборони.

"Міноборони підтримує мій з колегами законопроєкт про продовження на 90 днів терміну оновлення даних військовозобов’язаними", - зазначає Ар'єв.

Законопроєкт передбачає зміну терміну оновлення даних для військовозобов'язаних з 60 до 150 днів.

UPD. Міністерство оборони України все ж таки не підтримує збільшення термінів оновлення даних у ТЦК для військовозобов’язаних з 60 до 150 днів,крайньою датою оновлення даних залишається 16 липня 2024 року.

Про це стало відомо з листа міністра Рустема Умєрова Верховній Раді від 25 червня, який є в розпорядженні УП.

Нагадаємо, що Верховна Рада 11 квітня ухвалила закон про мобілізацію. 18 травня цей документ набув чинності. Військовозобов’язані мають оновити дані в ТЦК протягом 60 днів з дня набрання чинності законом, тобто до 18 липня. Після цього до військовозобов’язаних, які не оновили дані, можуть застосовуватися штрафні санкції.

Раніше Politeka також писала про чоловіка, яка запхали в бус працівники ТЦК у Львові. Чоловік опирався і намагався вирватися, що призвело до того, що його майже притиснули дверима автомобіля. Наступного дня на інцидент відреагували у Львівському обласному ТЦК. Там зазначили, що чоловік уже дев’ять років не приходив у військомат, а також підкреслили, що військовозобов'язаний провокував співробітників на конфлікт.

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