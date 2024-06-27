Компанія "Газмережі" зробила важливу заяву, яка стосується всіх українців. Зокрема це стосується тих українців, які збираються у відпустку. Стало відомо, що потрібно встигнути зробити, щоби не було наслідків.

Про це нагадали у Волинській філії компанії "Газорозподільні мережі України".

"Пам’ятайте, що перекриття газових кранів перед виходом з дому – це ключ до вашої безпеки та безпеки вашого будинку", — наголошують у "Газмережах".

Газовики нагадують, що залишений без нагляду газ може спричинити витік, що, в свою чергу, може призвести до вибуху, руйнування будинку та загрози життю та здоров'ю сусідів. Тому дуже важливо перекривати газові крани як при тривалому від'їзді, так і при відсутності вдома лише кілька днів.

У "Газмережах" нагадують, що якщо ручка крана знаходиться у вертикальному положенні — значить газ увімкнений. Щоб перекрити подачу газу, потрібно повернути кран у горизонтальне положення перпендикулярно до труби.

Навіть така проста дія може врятувати ваше майно та допомогти зберегти життя сусідам. Перед від'їздом у відпустку необхідно своєчасно зняти покази лічильника, щоб у кінці місяця їх передати постачальнику газу і уникнути додаткових витрат. Важливо також своєчасно оплачувати послуги з газу, до 25 числа кожного місяця. При необхідності оплату можна здійснювати дистанційно під час відпустки.

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