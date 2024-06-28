Господиня назвала причини, через які зав'язі огірків стають жовтими і починають опадати, а, отже, врожай опиняється під загрозою.

При вирощуванні огірків можна стикнутися із такою проблемою, що зав’язі жовтіють і опадають.

Є шість причин, через які може таке відбуватися. Про них розповіла досвідчена фермерка з Миколаєва та авторка блогу «Greenhouse_mk».

Перша з них – перепад вологи. Огірки, за словами господині, мають поглинати достатню кількість води. Якщо у певний час, коли рослині це було потрібно цього не дати, вона візьме з плодів.

Недостатнє підживлення – ще одна причина, через яку жовтіють зав’язі на огірках.

«Огірок - це та культура, котра постійно полюбляє харчуватися підживками, так як майже кожного дня віддає нам плоди своєї праці. Тому якщо у раціоні не вистачає підживлення, то і зав’язь може не розвиватися», - розповіла фермерка.

Чому жовтіють зав'язі огірків.

Також серед причин, чому жовтіє зав’язь на огірках – сильне навантаження куща. Фермерка радить вчасно збирати плоди. Якщо цього не робити, це буде заважати наступним зав’язям нормально розвиватися.

Хвороба чи зараження рослини шкідниками – це теж причини, через які жовтіють зав’язі огірків.

«Нестача конкретних мікро та макроелементів - є такі елементи котрі напряму відповідають за розвиток плодів на рослині, якщо їх замало, якщо їх не вносити у певній кількості, то розвиток плодів може гальмуватися», - назвала ще одну причину господиня.

Чому жовтіють зав'язі огірків.

Також Дар’я повідомила, що жовтіти зав’язь на огірках може через властивіть гібрида.

«Наразі є такі виведені огірки, котрі без гігантської дози добрив, не дадуть Вам той вихід продукції, на котрий Ви очікуєте. Якщо Ви купуєте огірок на котрому має бути дуже велике навантаження, майте на увазі - його потрібно кормити добривами на постійній основі!», - попередила фермер.

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