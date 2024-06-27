ПАРЄ проголосувала за виділення коштів українцям, щоб забезпечити їхнє повернення на рідну землю після припинення військових дій, заявив депутат Гончаренко.

Таким чином, українські громадяни, які повертатимуться додому після закінчення бойових дій, матимуть змогу отримати фінансову підтримку від країн Європейського Союзу.

"Дуже довго відстоював це. І нарешті є результат", - написав Гончаренко.

Раніше Politeka писала про те, що українські пенсіонери повинні вчасно повідомити про своє працевлаштування чи реєстрацію підприємницької діяльності. На це їм виділяють десять днів. Після повідомлення про звільнення з роботи пенсіонери отримують право на надбавки та підвищення, які призначені лише для непрацюючих осіб. Отже, якщо пенсіонер не відомить про свій робочий статус, то отримає незаконні виплати, які потім потрібно буде повернути.

Також Politeka писала про те, що українцям видають нові грошові виплати. Ці грошові допомоги надаються через місцевий Центр захисту та підтримки дітей та сімей. Для отримання цих виплат необхідно звернутися до вказаного Центру і пройти процедуру реєстрації, заповнити реєстраційну форму та відповідати певним умовам. Розмір виплати від ВПП ООН — це сума, що дорівнює різниці між 3250 грн та сумою пенсії, яку пенсіонер отримує зараз.

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