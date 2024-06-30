Ваше щоденне читання Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку на 30 червня із передбаченням з використанням нумерології та астрології.

Щоденне читання однієї карти Таро для всіх знаків Зодіаку на 30 червня, Всесвіт підказує нам, коли нам потрібно зробити певні речі.

Від відносин до справ, з якими ви просто не можете впоратися і хочете викреслити їх зі свого списку справ, цей день, напевно, дасть вам масу інформації про те, що потрібно змінити і на чому зосередитися.

Щоденне читання однієї карти Таро за знаком зодіаку на 30 червня:

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Десятка Жезлов, перевернута

Ця карта віщує неприємності, особливо якщо ви думаєте, що вам час вставати і йти.

Затримки, перешкоди на шляху до прогресу та проблеми, схоже, посилюються в якійсь галузі вашого життя цього тижня.

Весь тиск, щоб все впорядкувати, змусить вас відчути, що вириваєте на собі волосся, але не робіть цього. Вам потрібно трохи терпіння, і це теж минеться.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Сімка Жезлів.

Бувають моменти, коли потрібно висловитись, а іноді вам потрібно просто промовчати, почекати і спланувати, що вам потрібно сказати. Недостатньо інколи озвучити свої почуття.

Людям потрібні факти, тому Тілець, візьміть їх із собою на випадок, якщо вони вам знадобляться.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Дурень, перевернута.

Ви хвилюєтеся і готові розпочати шоу, але коли ви поспішаєте, все відбувається. Життя відбувається.

Ви можете застрягти в колії, уявляючи, що ваше життя має бути одним, а насправді іншим. Але крок назад корисний.

Це дає можливість перекалібруватися і почати все заново. Вважайте цю затримку новим початком.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Двійка Жезлів.

Який у тебе план на 5 чи 10 років, Раку? Думати так далеко вперед може здатися натяжкою, але цей момент створює долю.

Куди ви прямуєте? Як ви інвестуєте свій час і чи бачите ви, що ваша енергія розумно використовується?

Лев (23 липня - 22 серпня)

Карта Таро: Король Кубків, перевернута.

Ви дійсно готові до вечірки та відриву прямо зараз. Це короткий тиждень, тому ви готові подумки виписатися.

Навіть якщо ви повністю насолоджуєтеся своєю роботою та роботою, яку виконуєте, ваші думки вже зайняті вихідними.

Роби все, що можеш, і якнайкраще, Лео, і тоді, можливо, тобі пощастить, і твій начальник дозволить тобі піти раніше в п'ятницю.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Путівник, перевернута.

Ваша присутність потрібна, і навіть якщо ви волієте залишатися вдома або триматися особняком, у вашому житті є люди, яким дійсно потрібна ваша мудрість, порада та думка.

Некомфортно бути голосом розуму, коли інша людина не виглядає сприйнятливою, але, коли з'являється можливість, будьте чесні.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Вісімка Кубків.

Настає час, коли вам просто потрібно стерти все з чистого аркуша і порвати з тим, що ви робили. Ваша ситуація може не покращитися, і ви почуватиметеся лише гірше.

Ризикніть, Терези. Якщо це найгірше, що коли-небудь було, зміни стануть початком чогось кращого.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Сімка Пентаклей.

Ти сповнений надій, Скорпіоне, і це добре. Коли ти сподіваєшся на краще, навіть за найгірших обставин ти можеш знайти золоту середину.

Ваш оптимістичний настрій допоможе вашому розуму виявити те хороше, що, здається, вислизає від решти. Ви не залишитеся на місці. Ви виявите, що все працює на вас, тому що ви працювали, щоб продовжувати йти вперед.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Сонце.

Ви сповнені життя та яскравої енергії. Ви виділяєтеся, не докладаючи особливих зусиль. Люди тягнуться до вас. Вони знаходять вас чарівним і легким у коханні.

Ви повинні використовувати цей час у своєму житті з користю. Вибирайте те, що вам дійсно потрібно і де, на вашу думку, ви можете легко заблукати в метушні. Ваш успіх може вас здивувати.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Правосуддя

Карта Таро «Справедливість» вказує на те, що ви можете подати чесний позов у ​​ситуації чи судовій справі, в якій, на вашу думку, до вас поставилися несправедливо.

У вас все буде добре, і навіть коли здається, що все йде не так, як треба, життя здивує вас якоюсь милістю, яка принесе вам зиск, про який ви навіть не підозрювали.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Карта Таро: Паж Жезлов

Не надсилайте все на голосову пошту та не відповідайте на телефонні дзвінки. До вас щось наближається і це буде послання.

Завжди приємно чути добрі новини. Друг чи колега, який вирішив чогось не робити, а тепер передумав.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Дев'ятка Жезлов, перевернута

Мета - це те, що ви ставите не тому, що вам завжди хочеться її досягти, а тому, що ви відчуваєте, що є реальна причина, через яку вам слід продовжувати старанно працювати, щоб важлива подія сталася.

Навіть якщо зараз ви почуваєтеся незацікавленим, продовжуйте. Ваше серце наздожене ваш розум пізніше.

Останні новини України:

Які знаки Зодіаку ставлять сім'ю понад усе: дізнайтеся, хто у списку астрологів.

Як повідомляла Politeka, названі найдбайливіші знаки Зодіаку: можна звертатися до них за допомогою у важкий день.

Також Politeka писала про топ-5 найрозумніших знаків Зодіаку: астрологи склали рейтинг.