У мікрорайоні Левандівка у Львові стався жахливий інцидент, коли дві дівчини віком 16 і 17 років напали на малолітню дитину. Вони змусили хлопчика вибачитись перед ними, але навіть це не задовольнило їх, і вони перейшли до фізичної агресії, використовуючи кулаки.

Відповідне відео оприлюднили у соцмережах. Поліція Львівської області повідомила, що встановила особи двох дівчат - вони дійсно неповнолітні.

У мікрорайоні Левандівка у Львові стався напад на школяра початкової школи, вчинений двома дівчатами-підлітками. За відеозаписами видно, як вони викликали хлопчика, і після його вибачення почали фізично нападати. Відео також зафіксувало крики і плач у фоні.

Згідно з інформацією місцевих Телеграм каналів, дівчата часто втручаються в хуліганські активності, такі як валяння на могилах на цвинтарі, а також публічне прослуховування російської музики. Також там повідомили, що мати однієї з дівчат є засновницею мережі фітнес-залів, а батько працює в поліції.

Тим чам одна з дівчат регулярно вживає різні невідомі препарати, які впливають на її стан. Вона фіксує свої дії на камеру та публікує в своєму акаунті. Крім того, відзначається, що дівчина часто спровоковує бійки та інциденти в центрі Львова.

Поліцейські встановили особи дівчат, які атакували малолітнього хлопчика на дитячому майданчику у Львові. За інформацією від співробітників відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2, інцидент стався близько 15:20 на вулиці Сластіона.

"Також встановлені особи учасників події: 9-річного хлопчика, дівчини віком 16 років, яка завдавала йому ударів та її на рік старшої подруги, яка знімала відео. Усі вони – жителі Львова", – зазначили у поліції.

Там додали, що вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч.1 ст.125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до двохсот годин, або виправні роботи на строк до одного року.

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