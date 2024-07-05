Жінка розповіла, що прийшла на зустріч в школу з приводу навчання біржової торгівлі та отримала цікавий, але неприємний досвід.

У Києві міжнародна школа трейдингу Double Case.вскочила у скандал. Зокрема майбутня учениця цієї школи вияснила, щоб навчатися державною в Україні, вона має заплатити в рази більше, ніж якби згодилася вчитися мовою ворога. Про інцидент пані Марина написала на своїй сторінці у Facebook.

Вона розповіла, що прийшла на зустріч з приводу навчання біржової торгівлі та отримала цікавий досвід.

"Заклад знаходиться в центрі Києва на Контрактовій. Чоловік, який проводив співбесіду, спілкувався зі мною російською і навіть не спробував перейти на українську. Потім назвав тарифи для навчання, 15000 групове, 2000$ індивідуальне. Ок, послухала і пішла собі", — пише дівчина.

Незабаром після цього менеджерка школи написала особисте повідомлення Кочур, нагадуючи про дату лекції, на яку дівчину вже записали. Кочур опублікувала листування з адміністраторкою Мариною під своїм дописом.

Як видно з листування, Кочур відзначила, що не бажає навчатися через російську мову і підкреслила, що шукає курси виключно українською мовою. У відповідь менеджерка запропонувала індивідуальний формат, де викладач буде викладати за тією мовою, якою вона обере.

Однак є один нюанс: індивідуальний курс коштує 2 тисячі доларів, що робить його у 2,5 раза дорожчим, ніж груповий курс російською мовою за 15 000 гривень.

"Щоб навчатися державною в Україні, я маю заплатити в рази більше, ніж якби я згодилася вчитися мовою ворога", — насамкінець написала Кочур.

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