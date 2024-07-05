Ці вихідні дні, 6 і 7 липня, обіцяють бути наповненими позитивною енергією, зустрічами і спулкуванням з друзями та рідними.

Астролог розповіла, що обіцять зірки на вихідні дні 6 і 7 липня.

Так, у суботу, 6 липня, Новолуння у Раці.

«Луна з'єднується з Сонцем, плюс ще й з Венерою, що принесе позитивний настрій, потяг до творчості та кохання. Цей вихідний день чудово підійде для сімейних заходів, для діяльності, пов'язаної з красою», - розповіла астрологиня і авторка блогу з астрологічними прогнозами «Scorpio».

Неділя, 7 липня, стане сприятливим днем для відпочинку.

«Луна в Леві, що чудово підходить для творчості, для прогулянок з дітьми, для спілкування з друзями. Цей день принесе багато різних новин, подорожей, контактів, зустрічей та спілкування», - повідомила астролог.

А от сьогоднішній день, 5 липня, буде емоційно та фізично складним.

«Переддень Новолуння. Побережіть сили, не виснажуйтесь», - порадила експертка з прогнозів.

Астролог радить займатись очисними процедурами, закінчувати справи.

«Бажано повернутись додому, до своєї родини - тоді Новолуння і дні, що передують йому, будуть для вас спокійними», - розповіла астролог.

Додамо, раніше астрологи розповіли, до яких знаків Зодіаку повернеться удача. Так, період з 1 по 7 липня стане чудовим для Левів, Скорпіонів та Овнів.

На Левів чекає фінансовий успіх і, можливо, зустріч з коханням, на Скорпіонів – кардинальні зміни у житті, а Овнам зірки обіцяють появу в їхньому життіважливої людини.

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