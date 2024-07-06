До вашої уваги пропонується гороскоп на одній карті Таро для всіх знаків зодіаку на 6 липня з прогнозом з використанням нумерології та астрології.

Розклад Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку на 6 липня, що принесе цей день вашому зодіаку? Читайте далі.

Розклад Таро на одну карту за знаком зодіаку на 6 липня:

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Двійка Жезлів

Овен, у тебе є два шляхи на вибір, і щоб зрозуміти, який з них кращий для тебе, буде потрібно деякий час і ретельна оцінка.

Можливо, вам доведеться трохи поборотися зі своїми ідеями, перш ніж зрозумієте, що хочете зробити. Не поспішайте приймати поспішне рішення.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Сім'я Жезлов

Згоден не погоджуватися, Телець. Не всі сходитимуться у поглядах один з одним.

У вас може бути тверда думка та маса інформації, що підтверджує його правильність, але цього може бути недостатньо, щоб схилити людину на ваш бік.

Можливо, вам просто доведеться змиритися з тим, що деякі люди будуть такими, якими вони є.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Шістка Меч

Кожен має минуле, Близнюки.

Подивіться, хто ви зараз, і частково стали такими через те, наскільки ви сильні.

Вам здається, що вам важко подолати це почуття через сорому та інші негативні емоції, але ви можете навчитися не дозволяти цьому утримувати вас від вашої долі.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро:Рицар Жезлов

Раку, рухайся вперед, бо це те, що доставить тебе куди треба. Ти сповнений енергії, оптимізму та життя.

Ви так старанно працювали, щоб досягти успіху, і все, чого ви досягли, згодом дасть очевидні результати.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Десятка Жезлів

Оглянися довкола, Лев. Знайди хвилинку, щоб по-справжньому обміркувати все, що відбувається.

Коли ви зрозумієте динаміку своєї ситуації, це допоможе вам дізнатися, що необхідно змінити, а що можна залишити як є.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Королева Жезлов

Щоб створити своє майбутнє, знадобиться чимало креативності та уяви.

Ваша ситуація є унікальною, тому вам слід мислити нестандартно і не припускати, що те, що спрацювало для когось іншого, спрацює і для вас.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Карта Таро: Дев'ятка Мечів

Світло в кінці тунелю є навіть якщо ви його зараз не бачите. Важко почуватися позитивно, коли ви пригнічені і зневірилися.

Вам може знадобитися деякий час, щоб подолати свої сумніви. Але збереження імпульсу настільки, наскільки це можливо, це корисний спосіб подолати свій страх.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Королева Пентаклей

Зберігайте практичний погляд на речі. Так легко думати, що вам потрібно мати більше, ніж є насправді через інші.

Проте рекомендується дотримуватись свого бюджету. Вам потрібно жити за коштами. Всесвіт надасть інше.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Самітник

Нормально залишатися вдома замість виходити на вулицю і займатися іншими справами.

Ви можете відчувати себе трохи винним або думати, що ви не так продуктивні та активні, як завжди, але на даний момент це те, що має найбільший сенс.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Повешенний

Здається, що ніхто не знає, чого саме хоче, і це збиває вас з пантелику.

Ви можете чекати, сподіваючись, що в останню хвилину буде достатньо інформації, щоб зробити те, що вам потрібно. Але в той же час ви можете використовувати те, що у вас зараз, і не турбуватися про інше.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Місяць

Страх невідомості є реальним. Можливо, ви дозволяєте обставинам та ситуаціям стримувати вас.

Але правда в тому, що ви не знаєте, що відбувається за лаштунками. Вам потрібно це спочатку з'ясувати.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Туз Кубків

Ваші почуття можуть допомогти вам приймати розумні та мудрі рішення у важкі часи.

Коли ви дозволяєте собі налаштуватися на своє серце і те, що говорить ваш дух, і вважаєте правильним, кінцевий результат може бути дивним.

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