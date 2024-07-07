До вашої уваги пропонується гороскоп на одній карті Таро для всіх знаків зодіаку на 7 липня з прогнозом з використанням нумерології та астрології.

Розклад Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку на 7 липня, що принесе цей день вашому знаку зодіаку? Читайте далі.

Розклад Таро на одну карту за знаком зодіаку на 7 липня:

Овен (21 березня - 19 квітня)

Карта Таро: Королева Жезлів

Довір свою інтуїцію, Овен. Твої інстинкти намагаються тобі щось підказати, але якщо ти так зайнятий, як цей внутрішній голос приверне твою увагу?

Тобі треба зробити тихий час пріоритетом. Це єдиний спосіб для твоєї душі говорити голосніше, ніж твоє життя.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: П'ятірка Жезлів

Ви можете відчувати тиск життя у всіх напрямках.

Притягнення, що відчувається вами, — це сигнал про те, що ви розвиваєтеся в напрямках, яких раніше не спостерігалося.

Близнюки (21 травня - 20 червня)

Карта Таро: Десятка Пентаклей

Навички мають значення, Близнюки, і рівень ваших здібностей не можна недооцінювати.

Вам доведеться вкласти час та енергію, але коли ви це зробите, люди прийдуть і нададуть вам підтримку.

Дивно, як рішучість може привернути у ваше життя щось нове, особливо якщо ви виявили відданість своїй роботі.

Рак (21 червня - 22 липня)

Карта Таро: Туз Меч, перевернута

Ти перестав бути маленьким бійцем, Раку.

Вас часто недооцінюють через вашу тиху вдачу, але коли ви злитесь, будьте обережні.

Люди можуть не знати, що в тебе може бути запальний характер. Цього тижня ти також можеш це продемонструвати.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Сила, перевернута

Люди можуть думати, що сила – це щось потужне, але ж ти знаєш, Лео.

Ви розумієте, що м'який підхід може мати такий самий вплив, як і тверда позиція.

Вам не обов'язково створювати великі хвилі у світі. Невелика бриж може бути настільки ж ефективною.

Діва (23 серпня - 22 вересня)

Карта Таро: Шістка Меч, перевернута

Діва, ви не наважуєтеся братися за якусь нову роботу, але якась частина вас готова прийняти виклик.

Можливо, ви знайдете лазівку у своїй ситуації, яка допоможе вам вичавити максимум зі свого дня, не жертвуючи при цьому найважливішими для вас речами.

Можливо, вам доведеться відсторонитися від того, чого не повинно бути у вашому житті, але ви робите це за звичкою.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Карта Таро: Світ

Все відбувається з якоїсь причини, і якщо ви виявляєте, що ви процвітаєте, а інші ні, це не те, чого потрібно соромитися. Ви можете прокладати шлях для когось іншого.

Ви могли б рости, щоб ви могли заплатити за це пізніше. Ваш успіх — це чиясь вигода, і коли ви стаєте лідером, виграють усі інші.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Верховна Жриця

Ти такий сильний усередині та зовні. У тебе багато влади та впливу на інших, і коли ти використовуєш свій милий бік, ти отримуєш краще від кожного.

Ви по-своєму впливові. Тож будьте мотиватором, Скорпіоне.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Дев'ятка Жезлов, перевернута

Деякий час все було нелегко, але тепер, коли життя знову починає налагоджуватися, ви нарешті можете розслабитися і відпочити.

Ви все ще можете відчувати, що підлога йде з-під ніг, але це теж минеться. Вам потрібно дати собі час, щоб звикнути до того, що ви нарешті вільні.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Трійка Мечів, перевернута

Той факт, що ви нещодавно пережили зраду, може бути причиною того, що ви все ще боїтеся знову вступати у стосунки.

Для загоєння потрібен час, і цей процес може виявитися таким, що ви не готові поспішати зараз.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Карта Таро: Король Мечів

Ви настільки амбітні, що часом не знаєте, куди направити всю свою енергію.

Вам захочеться заспокоїтись та подумати про все, чого ви хочете досягти.

На вашому шляху буде багато можливостей, але ви не зможете використовувати їх усі. Тому обирайте мудро.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Туз Жезлов, перевернута

Фальстарти можуть бути такими, що розчаровують. Ви готові побачити, як щось відбувається, але зірки не вишикувалися, і все пішло не так, як вам хотілося.

Ця незручність може поки виявитися у вигляді звукового сигналу на екрані, але не триватиме вічно.

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