Астрологічний прогноз на 8 липня для всіх символів Зодіаку вже тут.

Щоденний гороскоп на 8 липня виглядає так:

Овен

21 березня – 19 квітня

Сьогодні ви можете ідеалізувати своє сімейне минуле. Тим не менш, фінансова проблема може спонукати вас заглянути глибше, і як тільки ви почнете шукати подробиці, ви можете виявити, що вам важко отримати послідовну історію від або про ваших батьків або інших старших родичів. Ви можете боротися з чиєюсь гордістю, особливо якщо вони соромляться чогось, що стосується грошей чи романтики, але вони можуть бути більш відвертими, якщо ви зможете показати, що не засуджуєте їх.

Телець

20 квітня-20 травня

Гроші мають зводитися лише до фактів та цифр, проте ваші очікування щодо того, як все має йти у фінансовому плані, можуть ускладнити ситуацію. Більше того, ваші друзі можуть заохочувати вас дотримуватись надмірно оптимістичного погляду на те, що ви можете собі дозволити. Однак сюрприз вдома може змусити вас зіткнутися з фінансовою реальністю зараз. Навіть якщо ви стурбовані тим, що інші можуть розчаруватися у вас зараз, правда зрештою звільнить вас.

Близнюки

21 травня – 20 червня

Начальник, батько або інша авторитетна постать можуть бути дуже добрими до вас у фінансовому відношенні прямо зараз, проте вам, можливо, слід поглянути на те, чи супроводжується їхня прихильність якимись умовами. Несподівана взаємодія або одкровення можуть призвести до усвідомлення того, наскільки ця домовленість обмежує вашу здатність виражати себе. Навіть якщо ви вирішите, що вигоди коштують витрат на підтримку статус-кво, ви будете більш впевненими, якщо усвідомлюватимете, що робите цей вибір.

Рак

21 червня-22 липня

Хоча ви можете бути впевнені, що живий приклад своїх вищих ідеалів, боротьба з дивними розчаруваннями, які, здається, виникають з нізвідки в близьких відносинах сьогодні, може довести протилежне. Ваші друзі, які не залучені до ситуації, можуть бачити це досить зрозуміло, щоб вказати вам на ваші протиріччя. Як би це не засмучувало в даний момент, якщо ви приймете те, що вони говорять, це може допомогти вам доторкнутися до своїх глибших цінностей.

Лев

23 липня – 22 серпня

Сьогодні ви можете бути помітнішими, ніж зазвичай, на роботі або в суспільному житті, що спонукає вас переглянути, які частини дійсно працюють для вас. Ви можете ставити під сумнів повідомлення, які ви отримали від суспільства про ваші робочі звички — можливо, вам сказали щось, що ваші нинішні обставини виявилися невірними. Ви також могли б отримати користь з розгляду фінансових питань, які ви приймаєте як належне, таких як податки або ваш пенсійний план, щоб побачити, чи вони влаштовані найбільш вигідним для вас способом.

Діва

23 серпня – 22 вересня

Досягнення ваших особистих цілей може виявитися не таким простим, як вам хотілося б. Якими б ясними були ваші заявлені амбіції, ви можете саботувати себе, якщо відчуєте, що вони не дають вам достатньо місця для самовираження. Якщо вам складно визначити, що саме вам потрібно висловити, ви можете спробувати навмисно розповісти один із своїх секретів, щоб дати собі трохи перепочинку. Ідеалізація одного з ваших близьких відносин на публіці також може бути для вас способом отримати позитивну увагу сьогодні.

Терези

23 вересня – 22 жовтня

Вам подобається, щоб світ мав сенс, але динаміка вашої сім'ї може штовхати вас на первісний рівень, що не перебуває у вашій сфері раціональності. Зосередження на роботі для професійного просування може здатися безпечнішим шляхом. Однак, що справді може вас втішити, то це новини. Спостереження за потрясіннями у великому світі може насправді дати вам підтвердження того, що ви не єдиний, хто стикається з заворушеннями, і це може принаймні змусити вас відчувати себе менш самотнім.

Скорпіон

23 жовтня – 21 листопада

Ваші близькі стосунки можуть допомогти вам у професійному плані несподіваним чином. Нова можливість, яка з'являється внаслідок цього, може дати вам свободу досліджувати та виражати себе. Однак у хвилюванні моменту обов'язково уточніть фінансові та логістичні деталі всього, що пропонується, перш ніж ви щось зробите. Хоча ця розмова може бути не дуже приємною, будь-яке непорозуміння, яке виникає через відсутність ясності на цьому етапі, може згодом зіпсувати ваші стосунки.

Стрілець

22 листопада-21 грудня

Розмова може бути потрібна у значних відносинах, але ви можете не захотіти викладати всі свої ресурси на стіл. Можливо, є речі, якими ви не хочете ділитися в цьому контексті, тому що відчуваєте, що вони належать до вашої родини. Що б ви не вирішили робити з ресурсами, з приводу яких у вас така подвійність, цим відносинам, мабуть, потрібні нові ідеї для поділу обов'язків повсякденного життя, тому зосередьте свою енергію на складанні плану для цього.

Козеріг

22 грудня – 19 січня

Ризик та відкритість можуть принести вам деяку фінансову допомогу. Ви особливо здатні розповідати іншим про те, що відбувається з вами зараз, і хтось, хто слухає, може бути схильний робити свій внесок легше, ніж ви очікуєте. Найскладніше може бути в тому, що прийняття їхньої щедрості кидає виклик вашому уявленню про себе як про людину, яка покладається на себе. Вони, мабуть, дають вам, тому що цінують відносини, які ви побудували з ними за цей час, так що ви можете пишатися цим.

Водолій

20 січня – 18 лютого

Почуття безпеки може прийти від ваших грошей сьогодні і наполегливої ​​праці, яку ви вклали, щоб їх заробити. Ви можете покластися на успішну, передбачувану якість цього обміну, особливо якщо ваші зусилля розслабитися і виразити себе, здається, приносять лише розчарування та фрустрацію останнім часом. На щастя, близькі стосунки можуть витягнути вас із цієї колії та відродити ваш потенціал насолоджуватися життям. Ви не можете зробити все самі, тому дозвольте коханій людині допомогти вам у цьому.

Риби

19 лютого-20 березня

Хороші новини в тому, що сьогодні ваші обов'язки можуть бути легшими, ніж зазвичай. Однак те, що може завадити вашому розслабленню, — це почуття провини за очікування інших, якщо ви вважаєте, що маєте працювати старанніше. Усвідомте, що ви не знаєте всієї історії про те, чому хтось інший зараз зайнятий більше, ніж ви, і що ви також не знаєте, як усе складеться в майбутньому. Вам не потрібно драматично хвалитися перед людьми своїм легким днем, просто зосередьтеся на своєму теперішньому моменті та насолоджуйтесь ним.

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