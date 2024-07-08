У липні 2024 є несприятливі дні, на які краще нічого вжаливого не планувати, відмовитись від прийняття рішень і початку нових справ.

Названо несприятливі дати у липні-2024.

Так, у ці несприятливі діти липня астрологи радять не робити бьюті-процедури, не приймати важливих рішень, не оформлювати різні угоди та документи.

Також варто відмовитись від поїздок і оперативних втручань.

Отже, загаолом несприятливими днями у липні 2024 є 6, 21, 26, 27. Також є несприятливі дати загалом – це 11, 16, 18, 22, 30.

Також астрологи складають календар сприятливих днів для процедур краси.

«Місяць, що зменшується з 01 по 5 липня та потім з 22 по 31 липня. На спадному Місяці: найкраще йдуть процедури очищення, позбавлення чогось і схуднення. А також хороші чоловічі стрижки, коли ми хочемо довше зберегти форму зачіски, епіляції, фарбування коренів волосся, педикюр», - каже астрологиня, тарологиня і авторка каналу з прогнозами «Taratoria» Інна.

Також є період, коли Місяць росте – з 7 по 20 липня.

«На зростаючому місяці хороші стрижки, якщо ми відрощуємо волосся. Будь-які процедури, спрямовані на харчування та покращення якості шкіри/ волосся; На зростання та збільшення», - розповіла експертка.

Також астролог порадила не призначати серйозні процедури на годинни «Місяця «без курсу».

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