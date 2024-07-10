До вашої уваги пропонується щоденний гороскоп за картами Таро для всіх знаків зодіаку з прогнозом на 10 липня.

Щоденне читання карт Таро для всіх знаків зодіаку на 10 липня.

Щоб добре допомагати іншим, важливо також допомагати собі.

Цей день ідеально підходить для формулювання намірів, роздумів про загальну картину та спроб вирішити, на чому зосередити свою увагу.

Дізнайтеся, що принесе вам щоденне ворожіння на картах Таро для знаку зодіаку на 10 липня.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Коханець, перевернута

Не все вимагає від вас ухвалення рішення. Ви можете захотіти дістатися суті питання і взагалі нічого не вирішувати. Кохання має бути органічним.

Поспілкуйтеся небагато. Познайомтеся. Нехай усе відбувається в міру розвитку життя.

Коли ви не поспішайте надавати звання, весь тиск знімається, і ви можете бути самим собою і дивитися, до чого приведуть ці стосунки.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Четвірка Меч, перевернута

Ви намагаєтеся структурувати та організувати план для ситуації, яка насправді некерована.

Всі ваші спроби контролювати ситуацію тільки зведуть вас з розуму.

Щоправда, це дуже стрес для вас. Іноді потрібно відсторонитися і не намагатися триматися за те, що вас тягне вниз.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: П'ятірка Жезлов

Постійний конфлікт може бути ознакою того, що ситуація не зміниться.

Коли хтось вирішив приховати образу, ви можете спробувати загладити свою провину, але для того, щоб усе залагодити, потрібні дві людини.

Якщо ви єдина людина, яка намагається щось зробити, то можливо, вам варто зупинитися і подивитися, чи спробує інша людина піти вам назустріч.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Четвірка Кубків, перевернута

Ви вже якийсь час зосереджені на зовнішньому. Збережіть енергію. Відступіть. Дозвольте собі подумати. Дайте собі час відчути.

Коли ви це зробите, ви виявите, що ви так багато чого навчилися. Ваше внутрішнє життя багате всім тим, що ви пережили.

Ви можете багато чого навчитися, якщо проведете трохи часу наодинці із собою.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Сімка Кубків, перевернута

Приділіть трохи часу, щоб знову пізнати себе. Вивчення того, хто ви всередині, це час, витрачений з користю.

Знання того, хто ви, може допомогти вам, коли ви почуваєте себе розгубленим і не знаєте, який шлях ви хочете вибрати в житті.

Якщо ви зараз почуваєтеся спантеличеним усім, що відбувається, поверніться до вихідної точки.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: П'ятірка Пентаклей

Ви стурбовані, бо вам не байдуже. Але як тільки ви висловили, наскільки сильно ви хочете, щоб все було добре для вашого здоров'я, вам потрібно відпустити ситуацію.

Постійні роздуми про проблему (навіть не вашу) призведуть до втрати сну та зниження ефективності наступного дня.

Найкраще, що ви можете зробити, це подумати про щось інше і повернути свій розум у центр спокою.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Карта Таро: Лицар Пентаклей

Немає жодної вигоди у тому, щоб тікати від проблеми.

Вам може не подобатися те, що відбувається, або те, що вам потрібно зробити, але єдиний спосіб вирішити цей конфлікт — рухатися вперед і зустрічати кожну складну ситуацію віч-на-віч.

Як тільки ви це зробите, важка частина незабаром залишиться позаду, і ви побачите, як усе вирішиться.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Дев'ятка Мечів

Хтось вас підвів, і це дало вам важкий урок про довіру.

Можливо, деякий час ви не почуватиметеся легковажно, оскільки постійно згадуватимете те, що сталося.

Це болісно, ​​але хороша новина в тому, що тепер ви бачите на відстані, коли справи йдуть не так, і можете налаштувати себе на те, щоб знати, коли слід відступити, і не боятися, що вам буде боляче.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Десятка пентаклів

Не дозволяйте поточним фінансовим проблемам вводити вас в оману, думаючи, що вони триватимуть вічно.

Щось гарне станеться з вами у фінансовому плані. Ви можете отримати гроші або рахунок, який ви вважали за потрібне сплатити, більше не підлягатиме оплаті.

У вашому житті діють певні сили, про які ви, можливо, не підозрюєте.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Двійка Пентаклей, Перевернута

Те, що ви вважали вдалим, не виправдалося, і тепер ви ставите питання, що робити далі.

Пам'ятайте, що життя - це низка чорних і сірих ситуацій, які врівноважують одне одного.

В даний час ви вчитеся жити в сірих тонах. Продовжуйте робити все можливе, і те, що не вийшло зараз, покращає пізніше.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Карта Таро: Двійка Кубків

Довіряйте та майте віру. Кохання – це такий чудовий досвід.

Це справді схоже на падіння, тож так страшно втратити контроль. Але є хтось, хто тебе зловить!

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Корольова Мечів

Ваш розум гострий і ви знаєте, чого хочете прямо зараз.

Ви сумніваєтеся, але не робіть цього. Прислухайтеся до першої здогадки.

Мабуть, ви мали рацію, коли подумали, що знайшли рішення.

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