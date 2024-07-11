Сатурн — планета роботи, уроків, структури, відчутних нагород, завзяття, затримок, обмежень, відповідальності, правил і норм, страху, контролю та заперечення — ось лише деякі з важливих частин життя, якими він керує, астрологи недаремно називають Сатурн «наглядачем».

Коли ми переживаємо важкі часи, Сатурн часто виявляється залученим.

За словами астролога Кендіс Чайлдрес, є три знаки, які мають кармічний захист , і «якщо ви їх обдурите, карма буде покарана», пояснює вона, додаючи, що якщо ці знаки поводяться неналежним чином, карма «повернеться до ним бумерангом».

Знаки зодіаку з кармічним захистом:

Терези.

«Терези асоціюються зі справедливістю, рівністю, дипломатією та правосуддям», — каже Чайлдрес. «Терези схильні двічі подумати, перш ніж вжити дій, які не є чесними», — продовжила вона, — «тому що вони здатні бачити обидві сторони медалі».

Це означає, що він дуже комфортно почувається в цьому знаку і дуже сильний. Тим, хто народився під цим знаком, легше мати справу із Сатурном, ніж з іншими. І оскільки Сатурн — планета карми, ті, хто поводиться з Терезами не так, як слід, по суті, мають справу з Сатурном, який завжди повертається до тих, хто діяв неналежним чином, зазвичай коли вони самі мають суворий транзит Сатурна.

2. Водолій.

«Хоча Водолієм нині керує Уран, традиційно знаком керував сам Папаша Карма; Сатурн», - пояснює Чайлдрес. Більшість астрологів визнають і Сатурн, і Уран правителями Водолія, що означає, що Сатурн почувається в цьому знаку як удома. Як і Сатурн, «Водолій логічний, раціональний та інтелектуальний, а також має здатність усувати емоції із ситуації», — продовжує Чайлдрес.

Водолії набагато більш терпимі, ніж інші люди, і потрібно багато, щоб вивести когось із себе.

3. Козеріг.

"Золоте дитя" Сатурна, як називає цей знак Чайлдрес, "Сатурн править Козерогом". Сатурн у Козерога вважається таким, що знаходиться на своїй рідній базі або найсильнішим у цьому знаку. Сатурн у Козерога відповідає за структуроване навчання, і Сатурн може дуже довго чекати, щоб нарешті видати карму.

Козеріг асоціюється з дисципліною, відповідальністю та мудрістю.

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