До вашої уваги пропонується гороскоп на одній карті Таро для всіх знаків зодіаку на 12 липня з прогнозом з використанням нумерології та астрології.

Розклад Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку на 12 липня.

Якщо колись і був тиждень, коли можна було розслабитись, то це якраз він.

Що принесе день вашому знаку зодіаку? Читайте далі.

Розклад Таро на одну карту за знаком зодіаку на 12 липня:

Овен (21 березня - 19 квітня)

Карта Таро: П'ятірка Меч, перевернута

Ваша голова все ще крутиться від усіх драм, які ви пережили цього року, і хоча минуле, поза сумнівом, уже позаду, вас все ще не залишає тривожне передчуття, що підлога знову піде у вас з-під ніг.

Це твій момент, Овен, приймати рішення, які не ґрунтуються на страху. Ти зараз на іншому боці гори.

Навіть якщо ваш розум все ще не прийшов до тями, ваші дії можуть допомогти іншим почати цей новий розділ у житті.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: П'ятірка Жезлов, перевернута

Який місяць липень видався для вас, Телець. Це був підйом у гору, і якраз коли ви думали, що гірше не може бути, бац, так і вийшло.

Дивно, як ви це пережили, і хоча ще так багато доведеться зробити, настав час святкувати ваші солодкі перемоги. На вас чекають великі справи.

Близнюки (21 травня - 20 червня)

Карта Таро: Королева Мечів

Довіртеся собі. Навіть якщо ви думаєте так, як ніхто інший не може зрозуміти, це не означає, що з вами щось не так, Близнюки.

У деяких областях ви досвідченіші, і саме це робить вас таким унікальним.

Цього разу дозвольте собі стати лідером думки чи генератором великих ідей у ​​групі. Люди зрештою наздоженуть. Прямо зараз ви на світлові роки попереду інших.

Рак (21 червня - 22 липня)

Карта Таро: Путівник

Бути екстравертом, будучи інтровертом, може бути стомлюючим.

Тому цілком нормально, що вам потрібен день на відновлення після спілкування зі стількими людьми, коли все, чого ви хочете, — це тиша, спокій і час, щоб звернутися з гарною книгою або фільмом.

Не відчувайте себе винним через необхідність виділити собі особистий простір. Кожному це потрібно іноді. Вони зрозуміють.

Лев (23 липня - 22 серпня)

Карта Таро: Вісімка Мечів

Почуття безсилля жахливе, а для вас дуже важливо відчувати, що ви повністю контролюєте своє життя.

Ось ви, повністю дієздатні, і все ж таки, ви ніколи не відчували себе так раніше. Начебто стіни вашого життя замкнулися, і ви почуваєтеся застряглим.

Але не втрачай надії, Лев. Це почуття, а почуття можуть обдурити тебе, змусивши думати, що хибне реально. Подивися на ситуацію гарненько. Подивися, що відбувається навколо тебе. Мабуть, з цієї плутанини є вихід.

Діва (23 серпня - 22 вересня)

Карта Таро: Король Жезлов, перевернута

Ви думали, що готові до цього, але були речі, про які ви й не підозрювали, що вони увійдуть до ваших обов'язків.

Частина вас шкодує, що ви вирішили стрибнути обома ногами. Можливо, вам варто було зачекати і відчути дещо довше.

У вас є велика крива навчання, і є багато можливостей для зростання. Але не здавайтеся, Діво. Якщо ви подвоїте свої зусилля, ви надолужите втрачене в найкоротший термін.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Карта Таро: Лицар Жезлов

Ідея, яка у вас була, зараз у роботі. Ви готові запустити все в дію та рухатися вперед. Ви ініціатор. Людина, яка змушує речі відбуватися прямо зараз.

Немає часу на розгойдування, і з дверима можливостей, широко відчинених для вас, щоб увійти і втілити свої мрії, всі виправдання недійсні. Настав час сяяти і показати людям, на що ви здатні.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Королева Кубків

У вас є ніжний шлях, і більшість людей світу не бачать вашого м'якшого боку. Вони бачать вашу різкість, але за всім цим ховається ніжна дбайлива людина, яка може любити глибоко та повністю.

Не турбуйтеся про те, щоб показати цей бік. Будьте вразливі, Скорпіоне. Хтось повинен знати, що ви дбаєте і можете висловити цю материнську енергію, коли це потрібно.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Королева Пентаклей

Коли справа доходить до того, щоб стояти на власних ногах, Стрілець, ви завжди справляєтеся. Так, бувають моменти, коли це здається виснажливим, але ж ви не хотіли б, щоб було по-іншому, чи не так?

Вам подобається знати, що ви живете своїм життям на власних умовах. Вам нема перед ким звітувати, і це те, що робить вас щасливим. Це те, що робить життя вартим для вас.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Паж Мечів

Останнім часом ви пронизливо гострі, як ніж. Ви можете бачити прямо крізь шум і знаходити ту можливість, яка робить подорож вартою. Будьте сміливими, Козеріг.



Ви змушуєте речі відбуватися, і зараз час працювати так старанно, як ви хочете. Ваше бачення вимагатиме багато роботи, але врешті-решт воно доведе вам, що ви мали рацію, переслідуючи цю мету.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Карта Таро: Четвірка Пентаклей

Ви думаєте, що вам потрібен хтось, хто буде поряд з вами і для вас, але правда в тому, що ви відчуваєте це, тому що боїтеся діяти поодинці.

Водолії, вам потрібно вийти із зони комфорту.

Зіткнення з самотністю та невизначеністю допоможе вам відчути себе комфортно та навчить вас самодостатності.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Вісімка Кубків

Зараз ви не можете точно сказати, але ви відчуваєте, що щось відбувається за лаштунками.

Ви знаєте, що ще щось потрібно зробити, або, можливо, хтось стримується і не ділиться всією інформацією.

Ви маєте вибір, Риби. Ви можете ігнорувати свої інстинкти, що, швидше за все, буде помилкою, або ви можете довірити свою інтуїцію і дочекатися всього, що вам потрібно, перш ніж зробити крок вперед.

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