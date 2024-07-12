Щоденний гороскоп на 12 липня , наша емоційна безпека, наше почуття задоволення та наше самоствердження знаходяться на одній хвилі.

Овен

21 березня – 19 квітня

Життя останнім часом може стати для вас надто серйозним. Якщо ви напружені, спроба спокійно відпочити може насправді погіршити ваше самопочуття, так як це дасть вам час ще докладніше подумати про всі ваші тяготи. Подібно до того, як діти зазвичай краще сплять після пробіжок, ви можете побачити, чи може ваша внутрішня дитина спалити надлишок енергії за допомогою гучної гри. Навіть якщо ви не в змозі спітніти, просто добрий сміх може допомогти!

Телець

20 квітня-20 травня

Поради про те, як керувати своїм сімейним життям, можуть прийти до вас, хочете ви цього чи ні! Ви можете натрапити на цю пораду в книзі, яку ви шукали самі, або, можливо, друг просто йде без попиту, але те, що ви чуєте, може не резонувати з вами. Якщо водії на задньому сидінні, здається, упускають якусь важливу частину унікальної динаміки вашої родини, вам не обов'язково робити те, що вони кажуть. Члени вашої сім'ї — особистості, і ваш найкращий вибір, щоб розплутати стосунки з ними — це, мабуть, поговорити з ними безпосередньо.

Близнюки

21 травня – 20 червня

Ідеалізована авторитетна фігура, яку, здається, всі обожнюють, можливо у вас в голові сьогодні, і не в хорошому сенсі. Ви можете бути розчаровані, тому що відчуваєте, що ця людина образила щось, що ви глибоко цінуєте, але турбуєтеся, що робити щось, крім поваги до нього, означає напрошуватися на суперечки. Ви можете бути в змозі викласти свою позицію чіткіше, ніж зазвичай, але постарайтеся зосередитися на тому, що ви відстоюєте, і що ви пропонуєте зробити з цього приводу, а не на тому, як інші люди помиляються.

Рак

21 червня-22 липня

Піднесені інтелектуальні чи духовні ідеали того, якими мають бути стосунки, можуть звести нанівець одного з ваших близьких. Ви людина, і хотіти матеріальну безпеку або задоволення в цій ситуації нормально, навіть якщо ви почуваєтеся винним, тому що вважаєте, що це здається поверховим. Ваша поточна здатність до філософського мислення також може бути використана для захисту ваших інтересів. Спробуйте оцінити, чи відповідає ваш погляд на світ вашим потребам, та дійте відповідним чином.

Лев

23 липня – 22 серпня

Тиск, пов'язаний із необхідністю розділити заслуги за вашу роботу з іншими, може стати надто сильним. Хоча ви можете бачити цінність у тому, щоб займати другорядну роль, коли це доречно, все, ймовірно, вийшло з рівноваги, і ви це знаєте. Навіть якщо у вас немає проблем з розподілом завдань, ви заслуговуєте на визнання за свій внесок. Поговорити з кимось, хто має до цього відношення, було б гарним першим кроком до вирішення проблеми.

Діва

23 серпня – 22 вересня

Соціальна діяльність може бути корисною, але зобов'язання, які вас цікавлять або хвилюють зараз, можуть відволікати вас від ваших глибших потреб. Можливо, вам зараз потрібно серйозно побути на самоті, щоб зрозуміти, хто ви і чого хочете. Навіть якщо ви почуваєтеся винним через те, що відсторонилися від інших, якщо ви не отримаєте необхідний відпочинок, ви можете стати дратівливим і зганяти це на своїх товаришах. Зв'язки, які варто зберегти, все ще будуть там, коли ви повернетесь.

Терези

23 вересня – 22 жовтня

Розпорядок дня на роботі та вдома може підтримувати ваше життя стабільним; ви навіть можете досягти цього міцного фундаменту, щоб просунутися у своїх масштабніших кар'єрних амбіціях. Однак вашим найбільшим джерелом задоволення зараз може бути ваш ширший соціальний світ. Люди, з якими у вас немає домашніх або професійних зобов'язань, можуть бути найвеселішими людьми у вашому житті, тому що ви можете просто насолоджуватися ними зараз. Щоб освіжити свою думку, прийміть творчу атмосферу цих спільнот.

Скорпіон

23 жовтня – 21 листопада

Ваше важко завойоване розуміння того, хто ви і що вам подобається, все ще може не дати простої відповіді на питання, що вам слід робити зі своїм життям. Ще більше ускладнюючи ситуацію, ви можете здобути визнання зараз за те, що не є вашою справжньою пристрастю. Досяжним першим кроком до вирішення цієї дилеми було б дозволити собі домагатися будь-якого визнання, яке ви можете отримати, не відчуваючи, що це робить вас поверховим. Незалежно від того, чи приведе це до чогось більшого, ви могли б використати перемогу зараз.

Стрілець

22 листопада – 21 грудня

Можливо, останнім часом ви справді намагалися прийняти фінансові обмеження та домашні обов'язки, навіть якщо це не ваші пристрасті. Ваша потреба в пригодах пропалює у вас дірку? У сімейному бюджеті може бути більше місця, ніж ви думаєте, для якогось роду досліджень, чи то фізичних, чи інтелектуальних. Запитайте та дізнайтесь, що думають люди у вашому будинку чи сім'ї про груповий захід. Ви можете бути не єдиним, кого охоплює пристрасть до мандрівок.

Козеріг

22 грудня – 19 січня

Хоча ви здатні опрацьовувати складні питання у своїй голові, той важливий прорив, який вам справді потрібен прямо зараз, може прийти не до вас поодинці. Ви можете бути більш здатними, ніж зазвичай, пояснити свою точку зору іншій людині, що знижує ймовірність того, що вас неправильно зрозуміють. Ризикніть впустити їх - зрештою, вони також можуть бути зацікавлені в результаті. Коли ви поєднаєте зусилля, ви двоє зможете докопатися до суті речей.

Водолій

20 січня – 18 лютого

Нова людина у вашому житті може бути цікавою вам сьогодні — або, можливо, ви знайдете свіжий сплеск енергії у відносинах, які у вас були довгий час, будь то дружба, бізнес чи щось інше. Дисципліна та практичні питання, можливо, були важливими для вас останнім часом, але потяг, який ви відчуваєте до цього нового зв'язку, показує, що ви не можете постійно працювати в поті чола. Вам потрібен цей приплив пристрасті та креативності, тому дозвольте собі насолодитися ним.

Риби

19 лютого-20 березня

З'ясування балансу між вашим соціальним життям і вашою індивідуальністю може бути для вас таким, що розчаровує. Перед вами є кілька шляхів, з яких можна вибирати, і, можливо, жоден з них не є об'єктивно неправильним, проте всі варіанти ускладнюють виявлення того, що підходить вам. Зосередження на практичній стороні життя може бути більш легким місцем для початку сьогодні. Ви можете чітко визначити, коли завдання зі списку справ будуть виконані, і ви можете виконати їх блискуче.

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