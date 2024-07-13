В Україні з липня почнуть виплачувати грошову допомогу для вразливих категорій громадян. Це включає одноразову винагороду Героям України та довічні стипендії учасникам Другої світової війни і рятівникам євреїв під час Голокосту. Також допомогу отримають родини загиблих і постраждалих під час протестів 2013-2014 років, а також працівники критичної інфраструктури, постраждалі через агресію Росії.

Про це повідомив Пенсійний фонд України. Мета цих виплат - підтримка громадян, які мають особливі заслуги перед державою або постраждали від військової агресії.

З 1 липня цього року фонд отримав повноваження призначати та здійснювати виплати деяким категоріям осіб. До них належать:

одноразова грошова винагорода особам, яким присвоєно звання Героя України за видатні геройські вчинки;

довічні державні стипендії для: учасників бойових дій Другої світової війни 1939-1945 років, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність; осіб з особливими заслугами перед Батьківщиною, яким призначено довічні державні стипендії згідно з указами президента; громадян України, які рятували євреїв під час Голокосту;

одноразова грошова допомога для: членів сімей осіб, загиблих під час масових акцій протесту з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року; осіб, які отримали тілесні ушкодження під час цих акцій;

одноразова грошова допомога працівникам критичної інфраструктури, які постраждали через військову агресію Росії.

Пенсійний фонд України забезпечує призначення і виплату допомоги згідно з новими повноваженнями, наданими з 1 липня 2024 року. Зокрема, це стосується одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоров’ю працівникам критичної інфраструктури, державним службовцям і посадовим особам місцевого самоврядування через агресію Росії.

Це визначено Законом України "Про одноразову грошову допомогу за шкоду життю та здоров’ю, завдану працівникам об’єктів критичної інфраструктури, державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України". Ці нові види допомоги спрямовані на підтримку найвразливіших категорій громадян, які мають особливі заслуги перед Україною або зазнали серйозних втрат через військову агресію.

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