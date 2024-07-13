В Украине с июля начнут выплачивать денежную помощь для уязвимых категорий граждан. Это включает одноразовое вознаграждение Героям Украины и пожизненные стипендии участникам Второй мировой войны и спасателям евреев во время Холокоста. Также помощь получат семьи погибших и пострадавших во время протестов 2013-2014 годов, а также работники критической инфраструктуры, пострадавшие из-за агрессии России.

Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины. Цель этих выплат – поддержка граждан, имеющих особые заслуги перед государством или пострадавших от военной агрессии.

С 1 июля этого года фонд получил полномочия назначать и производить выплаты некоторым категориям лиц. К ним относятся:

единовременное денежное вознаграждение лицам, которым присвоено звание Героя Украины за выдающиеся геройские поступки;

пожизненные государственные стипендии для: участников боевых действий Второй мировой войны 1939-1945 годов, подвергшихся преследованиям за правозащитную деятельность; лиц с особыми заслугами перед Родиной, которым назначены пожизненные государственные стипендии согласно указам президента; граждан Украины, спасавших евреев во время Холокоста;

единовременная денежная помощь для: членов семей лиц, погибших во время массовых акций протеста с 21 ноября 2013 по 21 февраля 2014; лиц, получивших телесные повреждения во время этих акций;

единовременная денежная помощь работникам критической инфраструктуры, пострадавшим из-за военной агрессии России.

Пенсионный фонд Украины обеспечивает назначение и выплату пособий согласно новым полномочиям, предоставленным с 1 июля 2024 года. В частности, это касается единовременного пособия за вред жизни и здоровью работникам критической инфраструктуры, государственным служащим и должностным лицам местного самоуправления из-за агрессии России.

Это определено Законом Украины "Об единовременной денежной помощи за вред жизни и здоровью, причиненный работникам объектов критической инфраструктуры, государственным служащим, должностным лицам местного самоуправления в результате военной агрессии Российской Федерации против Украины". Эти новые виды помощи направлены на поддержку самых уязвимых категорий граждан, которые имеют особые заслуги перед Украиной или понесли серьезные потери из-за военной агрессии.

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