До вашої уваги пропонується гороскоп на одній карті Таро для всіх знаків зодіаку на 13 липня з прогнозом з використанням нумерології та астрології.

Розклад Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку на 13 липня .

Життєвий шлях 7 - це відпочинок, читання, спокійне вивчення та інтенсивні роздуми.

Що принесе день вашому знаку зодіаку? Читайте далі.

Розклад Таро на одну карту за знаком зодіаку на 13 липня:

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Ієрофант

Наприкінці цього тижня ви зіткнетеся з людьми, які, зважаючи на все, досягли успіху в житті, роблячи все «так, як має бути» і не порушуючи правил.

Але ви готові до змін, Овен. До великих, тому це не спрацює для вас, і це може бути той момент, коли ви почнете замислюватися, чи варто вам загрожувати статус-кво доглядом.

Але зараз це гарна ідея дізнатися, що зробили інші та чому. Потім, за допомогою стратегії, ви можете внести зміни, які, на вашу думку, покращать ситуацію і змусити всіх прийняти ваші ідеї. Виграш-виграш.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Закохані

Ви відчуваєте розділене кохання, і це позначається на вас.

У вас тут два шляхи, і подорож розходиться. Вам потрібно вибрати один із них, і вам буде нелегко прийняти рішення.

Ви хочете і те, й інше, а це неможливо. Ви не можете бути в двох місцях одночасно, і з обмеженою енергією все працюватиме тільки тоді, коли ви сфокусовані, як лазерний промінь, на чомусь одному.

Близнюки (21 травня - 20 червня)

Карта Таро: Колесо Фортуни

Ви так довго тупцювали на місці, що коли нарешті досягаєте точки, в якій відчуваєте, що впораєтеся, починаєте втрачати запал.

Тільки цього разу, Близнюки, вам доведеться піднапрягтися більше, ніж будь-коли в минулому. Ви такі близькі до золота у своєму житті. Чи не зупиняйтеся зараз, ви недооціните себе.

Навіть якщо здається, що останній відрізок шляху вимагатиме від тебе всього і навіть більше, у тебе є сили, щоб витримати. Це те, для чого ти народився.

Рак (21 червня - 22 липня)

Карта Таро: Путівник

Ви інтуїтивна особистість, і саме тому вам потрібно усамітнюватися більше, ніж більшості інших знаків зодіаку.

Чудово бути в центрі всіх подій, але після довгих вихідних, проведених у суспільстві та тусовках, якась частина тебе вже втомилася, і попри всі зусилля тобі просто нема чого дати. Ти маєш дати собі, ось чому.

Ось де вам потрібно натиснути на педаль газу і вирішити, що ви не прийматимете жодних запрошень, поки повністю не перезарядити. Більше нічого не буде поставлено на тарілку, поки ви не скажете, що готові до цього. І вам не знадобиться багато часу, щоб досягти цього, як тільки ви відключитеся і перезарядите свої духовні батареї.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Світ

Ви не з тих, хто сидить і чекає на можливість постукати у двері. Насправді ви йдете за задоволенням — і це видно.

Останнім часом ви досягли чималого, Лео, і після повільного року, повного невдач і розчарувань, ви працюєте вдвічі старанніше, щоб досягти бажаного.

Ваш рецепт успіху зводиться до наступного: прокидайся, викладайся на повну, лягай спати, повторюй.

Діва (23 серпня - 22 вересня)

Карта Таро: Дурень

Ви надійшли не у своїй тарілці, коли кинулися у щось без плану. Про що ви думали, Діво? Ви думали, що розберетеся з усім по ходу справи. Що найгірше могло статися.

Але тепер ви тут із невеликим шматочком скромного пирога на тарілці. Ви розумієте, що, можливо, вам слід дати речам час, коли вони були винні. Ще не пізно трохи відступити. Це буде неприємно, але це необхідне зло, яке ви повинні зробити.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Карта Таро: Маг

Покажіть людям, із чого ви зроблені. Ви такі талановиті, Терези, і незважаючи на те, що ви дуже скромні, ви часто приховуєте той факт, що ви дуже багато працювали, щоб досягти того, що ви маєте сьогодні.

Настав час вирватися зі своєї шкаралупи та продемонструвати трохи своїх навичок. Можливо, вам не хочеться хвалитися, але немає нічого кращого, ніж дійсно володіти тим, що у вас є, і дозволяти іншим насолоджуватися тим, як ви робите свою справу.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Зірка

Ви хочете, щоб щось сталося, але ваше терпіння закінчується. Ви, можливо, так втомились чекати.

Карта Таро Зірка показує, що потрібно просити, щоб щось змінилося. І молитва не обов'язково має бути якимось формальним актом, де ви прямо говорите з богом.

Все ваше життя може бути живою молитвою, де ви робите речі, які сигналізують всесвіту про те, що ви готові до більшого. Енергія, яку ви випромінюєте щодня, вказує на стан вашого серця.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Повішений

Хто любить чекати? Не ти, Стрілець. Ти народився готовим, тому поки всі інші ще протирають очі від сну, ти вже зробив більше справ, ніж люди роблять за тиждень.

Зрозуміло, що ви відчуваєте занепокоєння з приводу термінів досягнення своїх цілей. Це великий тиждень для вас, і може статися багато чудових речей.

Ви не хочете виявитися захопленими зненацька, тому що ви чекали на когось, хто не готовий. Ви повинні вийти і отримати своє, навіть якщо це означає залишити когось позаду.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Місяць, перекинутий

Вам не потрібен жодний негатив у вашому житті, Козеріг. Так що, коли ви починаєте помічати, що друг чи людина поводиться трохи підозріло, ви називаєте мене tout.

Добре, що ви це зрозуміли і вистачило сміливості висловитись і сказати про це. Це трохи розчаровує, але, якщо говорити реалістично, життя надто коротке, щоб мати справу з людьми, чиї наміри нечисті.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Карта Таро: Двійка Мечів

Рішення, рішення, Водолій. Так багато варіантів і так багато шляхів, якими все може піти, якщо ти вибереш щось одне замість іншого. Насправді тут немає жодних передбачень майбутнього.

Ви можете гадати і складати списки плюсів і мінусів, але єдине, що скаже вам, напевно, чи зробили ви правильний вибір, - це досвід. Ви не дізнаєтесь, поки не спробуєте, тому обирайте те, що здається розумним, і дивіться, як все вийде.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: П'ятірка Пентаклей

Щось виграєш, щось програєш. Не можна кидати гроші на проблему та сподіватися, що вона вирішиться.

Можливо, коли ви були в цьому, це здавалося єдиним вибором. Тепер ви бачите речі у новому світлі.

Єдиний спосіб по-справжньому повернути собі контроль над цим питанням — обтруситись і піти.

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