Ваш знак зодіаку впливає на те, які ви батьки, у багатьох відношеннях: на особливості вашого характеру, на те, як ви виражаєте горе чи радість, і на те, як ви ставитеся до інших, особливо до своїх дітей.

Дізнайтеся, який ви з батьків, відповідно до вашого знаку Зодіаку.

Які знаки зодіаку є добрими батьками?

Овен (21 березня – 19 квітня)

Хороша новина в тому, що ваша вогняна натура робить вас чудовим захисником вашої дитини. Ви виступите проти будь-кого заради блага вашої дитини.

Але оскільки Овен – знак війни, ви можете вплутатися у серйозні суперечки зі своїми дітьми. Постійні зіткнення лобами можуть зробити підліткові роки напруженими всім зацікавлених сторін.

Телець (20 квітня – 20 травня):

Проблема батьків-Тельців у тому, що оскільки вони самі люблять гарні речі, які можуть підвищити соціальний статус, вони іноді можуть перегинати ціпок, коли справа стосується їхніх дітей. Ви можете показати, що любите їх, просто люблячи їх.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

У вас є тверді переконання і дуже сильні моральні принципи, що робить вас відповідним батьком.

Однак одна з якостей, яким відомі Близнюки, — це їхній настрій, що постійно змінюється. Оскільки діти прагнуть сталості та стабільності, обов'язково тримайте свої емоційні перепади настрою під контролем.

Рак (21 червня - 22 липня)

Сім'я - це все для батька-Рака, і ви найдбайливіший вихователь у зодіаку. Ви дбаєте про те, щоб ваш будинок був чудово теплим середовищем для вашої дитини, в якій вона може процвітати.

Ваша проблема у вихованні полягає в тому, що ви схильні бути трохи надмірно опікуваними. Ви не хочете виховувати когось, хто буде надто наляканий, щоб залишити гніздо.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Леви майже завжди круті тати чи мами. Ти пам'ятаєш, як це було бути молодим і веселитися, бо в голові ти ще такий.

Тим не менш, ви можете стати трохи занадто захопленим і драматичним, і вам буде важко не затьмарити всіх у кімнаті, включаючи власну дитину. Дозвольте вашій дитині іноді бути в центрі уваги.

Діва (23 серпня - 22 вересня)

Бути батьком означає робити 500 справ одночасно, і ви процвітаєте в організації. Ви керуєте розкладом своєї дитини як професіонал, і ваша дитина процвітає завдяки структурі та розпорядку, які ви їй даєте.

Але будьте обережні, щоб не бути надто перфекціоністом, коли справа стосується ваших дітей. Дітям потрібно терпіти невдачі і робити помилки, щоб навчатися на них. Не звинувачуйте своїх дітей чи себе за те, що ви не є ідеальними.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Ваги справедливі, врівноважені та ласкаві. Ви любите ділитися досвідом та культурою зі своїми дітьми та найбільше любите сімейний відпочинок.

Однак ви можете бути трохи нерішучими і також відчувати труднощі із застосуванням дисципліни. Не дозволяйте дітям плутати вашу доброту та справедливість зі слабкістю.

Скорпіон (23 жовтня - 21 листопада)

У вас напрочуд розвинена інтуїція, особливо коли йдеться про те, що відбувається з вашими дітьми.

Відомо, що ви контролюєте життя своїх дітей на мікрорівні, тому постарайтеся пам'ятати, що у ваших дітей своє власне життя, і в якийсь момент їм доведеться ухвалювати власні рішення.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Батьки-Стрільці завжди готові до веселощів та крутих речей. Якщо ваша дитина пропустить школу, тому що ви всі пішли на пляж, це нормально.

Одна з ваших найбільших проблем — говорити, не думаючи, що може бути погано, якщо ви сказали щось грубе чи байдуже. Бути веселим і безпосереднім – це чудово, просто пам'ятайте, що коли поряд ваші діти чи інші діти, ви – дорослий.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Ви - опора своєї дитини. Ви старанно працюєте та створюєте неймовірно стабільне середовище для своїх дітей.

Ваша проблема в тому, що ви можете бути надто серйозним і відповідальним. Нормально іноді видавлювати посмішку, і дуже важливо іноді брати відпустку. Тільки робота та жодних розваг ніколи і ні для кого не працювали.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Вам начхати, що думають інші, і ви виховуєте своїх дітей незалежними, творчими, відкритими особистостями.

Ви ставитеся до своїх дітей, як до своїх однолітків чи друзів, але іноді їм потрібно, щоб ви були авторитетною фігурою. Знайдіть правильний баланс між тим, щоб бути самим собою та джерелом сили та послідовності для своїх дітей.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Риби за природою тягнуться до дітей та обсипають їх любов'ю. Ви креативні, артистичні і велелюбні.

Ваша батьківська проблема полягає в тому, що ви схильні до пасивної агресії та/або емоційного маніпулювання. Ніхто не може читати ваші думки, тому кажіть людям, що саме відбувається, і рухайтеся далі.

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